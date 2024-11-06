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EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...

Milyonlarca emekli promosyon kampanyalarını merak ederken bankalar Kasım kampanyası başlattı. Resmen yarışa giren bankalar arasında emekliye 24 bin TL promosyon veren bile var. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:15 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:17
EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...

Bankaların emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere ödediği banka promosyonunda Kasım kampanyaları belli oldu. Emeklilere, dul ve yetimlere maaşa göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira promosyon ödenirken, bazı bankalar bu tutarları daha da artırıyor.

EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...

Kimi bankalar ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapıyor. Kimileri de kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarda daha da üzerini ödüyor. Bir banka 24 bin liraya varan ödeme alma imkanı sunarken, üç bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıktı.

EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...

ŞARTLARI İYİCE İNCELEYİN

Emekliler bu kampanyalar arasından kararını verebilecek. Henüz bir taahhüdü bulunmayan emekliler seçtiği bankalara başvurarak promosyonunu alabilecek. Taahhüdü devam edenler ise aynı bankadan maaşını almayı sürdürecekse güncelleme başvurusu yapabilecek. Tabii burada önceki anlaşmadan kalan sürenin tutarı ya iade edilecek ya da yeni ödenecek promosyondan düşülecek.

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