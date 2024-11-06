EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...

Bankaların emeklilere, ölüm aylığı alan dul ve yetimlere ödediği banka promosyonunda Kasım kampanyaları belli oldu. Emeklilere, dul ve yetimlere maaşa göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira promosyon ödenirken, bazı bankalar bu tutarları daha da artırıyor.

Kimi bankalar ek şartsız 15 bin liraya varan ödeme yapıyor. Kimileri de kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarda daha da üzerini ödüyor. Bir banka 24 bin liraya varan ödeme alma imkanı sunarken, üç bankada da tutar 20 bin liraya kadar çıktı.