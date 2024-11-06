Transfer yapmadan tarihi performans!

Transfer yasağı nedeniyle geçen seneki kadrosuyla sezona başlayan Samsunspor gösterdiği performansla parmak ısırttı. Ligde son olarak Antalya'yı mağlup eden Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi puanını 25'e çıkararak Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Samsunspor'un başında 2 aydır yenilgi yüzü görmeyen Alman teknik adam Reis de kulüp tarihine geçecek bir başarı elde etti. Takımını transfer yasağı bulunan bir sezonda 2.33 puan ortalamasıyla zirveye taşıyan Reis, Samsunspor tarihinde en az 10 karşılaşmaya çıkan teknik direktörler arasında en yüksek maç başı puan ortalamasına sahip isim oldu.

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