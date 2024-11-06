Giovanni van Bronckhorst: Transfer istiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Malmö ile oynayacakları maç öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Hollandalı hoca "Çok işimiz olduğunu ilk günden biliyordum. Doğru yerlerin tespit edilmesi ve bütçeniz olması gerekiyor. Kadroyu inşa ederken bir transfer sezonunu geride bıraktık. Bu süre zarfında iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Birçok konu transfer için bizi sınırlandırdı. Kış transfer dönemi bittiğinde güçlü kadro kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.