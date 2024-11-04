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Roland Sallai'nin babası çarpıcı açıklamalarda bulundu

Beşiktaş maçını RAMS Park’ta izleyen Roland Sallai’nin babası “Atmosfer çok iyiydi. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım”dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Roland Sallai’nin babası çarpıcı açıklamalarda bulundu

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Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş maçını izlemeye İstanbul'a gelen Roland Sallai'nin babası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Macaristan basınına konuşan Tibor Sallai "Harika bir deneyimdi. Atmosfer tarif edilemezdi. Gerçekten hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu statta kulak tıkacı kullanılmalıdır" diye konuştu.

Oğlunun yeni takımında mutlu olduğunu söyleyen Galatasaraylı futbolcunun babası "Sallai sorunsuz bir şekilde entegrasyonu sağladı. İstanbul'da kendinizi iyi hissedersiniz şehir muhteşem. Daha önce F.Bahçe'de oynayan Attila Szalai'den G.Saray hakkında güzel şeyler duyduk ve bunu şimdi yaşayabiliyoruz. Herkes oğlumun takıma adapte olması için yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

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