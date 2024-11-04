Kıvanç Tatlıtuğ’dan dudak uçuklatan reklam ücreti!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. İmza attığı milyonlarca liralık reklam anlaşmalarıyla bugüne dek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzü olduğu marka ile yeni bir anlaşma yaptığı konuşuluyor. 14 yıldır çalıştığı jean markasının sonbahar kış sezonu için de reklam yüzü olan oyuncunun, bu anlaşmadan yaklaşık 40 milyon lira aldığı iddia edildi. Öte yandan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yakın zamanda kreşe başlayacak oğulları Kurt Efe için Londra'ya taşınma kararı aldığı ve yılın büyük bir bölümünü yurt dışında geçirecekleri konuşuluyor.

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