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Galatasaray Kolombiyalı yıldız Jhon Arias için resmi teklifini yaptı

Sarı-Kırmızılı Yönetim, 27 yaşındaki Jhon Arias için kulübüne 6.5 milyon Euro teklif etti. Fluminense ise kapıyı 9 milyon Euro’dan açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
Galatasaray Kolombiyalı yıldız Jhon Arias için resmi teklifini yaptı

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G.Saray'da Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Jhon Arias için ilk resmi teklifini yaptı.

Cimbom, Fluminense forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için 6.5 milyon Euro'luk teklif sundu. Brezilya ekibinin ise kapıyı 9 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayına kadar görüşmelerini sürdüreceği ve rakamı düşürmek için uğraş vereceği belirtildi. 2021 yılından beri Fluminense'de forma giyen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yıldız oyuncunun devre arasında transfer edilmesini özellikle istiyor. Galatasaray, Arias'ı transfer listesinin en üst sırasında tutuyor.

23 KEZ MİLLİ OLDU
Brezilya ekibiyle bu sezon 46 maça çıkan Arias, 13 gol atarken 8 de asist yaptı. Fluminense ile toplamda 190 maçta görev alan Jhon Arias, 42 gol atarken 42 de asist yaptı. Kolombiya Milli Takım forması ile 23 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu 3 kez fileleri havalandırdı.

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