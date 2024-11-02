Eyüp’ün hedefi 9 puan

Trendyol Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından biri olan Eyüpspor yarın sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Arda Turan yönetiminde hazırlanan İstanbul ekibi bir yandan da üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Tecrübeli hocanın futbolcularıyla yaptığı toplantıda Galatasaray maçına kadar oynanacak olan Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmaları için 9 puan hedefi koyduğu öğrenildi. Şu anda 16 puanla 5. sırada yer alan Eyüpspor'un 3'te 3 yaparak ilk 4'e girmek istediği, Arda Turan'ın futbolcularına, "Bunu yapacak gücümüz var" dediği belirlendi.

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