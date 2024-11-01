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UEFA'dan 1 milyar Euro'luk yatırım

Kadın futbolunda sürdürülebilir bir sistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını, "Durdurulamaz" başlığıyla duyurdu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
UEFA’dan 1 milyar Euro’luk yatırım

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Kadın futbolunda sürdürülebilir bir sistem yaratmak isteyen UEFA, 6 yıllık stratejik planını, "Durdurulamaz" başlığıyla duyurdu. Yeni kadın futbolu stratejisine göre 4 uzun vadeli hedef doğrultusunda, 8 stratejik öncelikle kadın futbolunun 2030 yılına kadar benzeri görülmemiş seviyelere taşınması amaçlanıyor. Kadın futbolu girişimlerine 1 milyar Euro'luk rekabet geliri ve yatırımı taahhüt edilecek. Kadın futbolunda şu an 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin kadın sporcu, lisanslı futbol oynuyor.

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