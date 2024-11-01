SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ocak iptal gözler Haziran'da! Jayden Oosterwolde'nin şok sakatlığı Napoli'nin planlarını alt üst etti

İtalyan basınına göre ara transferde Oosterwolde için 18 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlanan Napoli kararından vazgeçti. Genç yıldızın sakatlanması işi haziran ayına bıraktı.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Jayden Oosterwolde'nin peşinde olan Napoli'den flaş karar. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Serie A ekibinin kafası karıştı. Hollandalı futbolcunun sakatlanması tüm planları alt üst etti. Napoli'nin Oosterwolde'nin transferi için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi. Ayrıca tecrübeli sol bekin sakatlığının durumuna göre de Fenerbahçe'ye teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. İtalyanlar yaz başında Kanarya'ya 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istediği belirtilmişti.

DEĞERLENDİRMEYE ALACAK
Eğer Napoli 25-30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa Sarı-Lacivertli yönetim teklifi değerlendirmeye alacak. İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği de gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı biliniyor. Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapatmıştı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hollandalı yıldız F.Bahçe'de başarılı performansıyla göz doldurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB’den Ebru Gündeş’e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM’le bir olup savcı Akın Gürlek’i tehdit etmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sert tepki
Memura-emekliye enflasyon zammı: Anketlere göre artış ne kadar? Ek iyileştirme yapılacak mı?
CANLI | İsrail’den acil tahliye emri! Ateşkes muamması sürüyor! Soykırımcıdan Baalbek’e yoğun bombardıman
İsrail basını duyurdu: İran’dan İsrail’e Irak toprakları üzerinden intikam saldırısı!
Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti
PKKsever başkan Ahmet Özer için CHP ve DEM’in Esenyurt mitinginde skandal! CHP’li vekiller polise saldırdı
TOKİ gelecek yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak!
CHP ile terörün Dem’i el ele: Provokatif miting ilgi görmedi
Başkan Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Pide yerine kalp, kıymalı börek yerine taşlık, kebap yerine de kanatlı eti! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni taklit ve tağşiş listesi
Osmaniye’de deprem konutları sahiplerini buldu! Bakan Kurum: Alın teri dökmekten vazgeçmeyeceğiz
CHP’de Esenyurt krizi! Mansur Yavaş Saraçhane tadındaki tiyatroyu gördü İstanbul’a gitmiyor | Ekremciler hedefe koydu
Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran’dan bomba iddia: Nevzat’la dalga geçtim intikam için yaptı
SON DAKİKA