Ocak iptal gözler Haziran’da! Jayden Oosterwolde’nin şok sakatlığı Napoli’nin planlarını alt üst etti

Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Jayden Oosterwolde'nin peşinde olan Napoli'den flaş karar. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Serie A ekibinin kafası karıştı. Hollandalı futbolcunun sakatlanması tüm planları alt üst etti. Napoli'nin Oosterwolde'nin transferi için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi. Ayrıca tecrübeli sol bekin sakatlığının durumuna göre de Fenerbahçe'ye teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. İtalyanlar yaz başında Kanarya'ya 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istediği belirtilmişti.

DEĞERLENDİRMEYE ALACAK

Eğer Napoli 25-30 milyon Euro seviyelerine çıkarsa Sarı-Lacivertli yönetim teklifi değerlendirmeye alacak. İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği de gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı biliniyor. Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapatmıştı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı 2023 yılında Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hollandalı yıldız F.Bahçe'de başarılı performansıyla göz doldurdu.