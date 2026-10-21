T.C. Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıklarının tespit edildiğini açıkladı.



Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu güvenlik açıklarının oluşturabileceği risklere karşı önleyici adımların atıldığı belirtildi. Bu kapsamda, olası tehditlerin erken tespit edilmesi ve meydana gelebilecek etkilerin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramaları başlatıldı.

Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimleri iletildi.

KURUMLARA ACİL GÜNCELLEME ÇAĞRISI



Başkanlık, güvenlik açıklarına karşı kamu kurumlarının, kritik altyapı işletmecilerinin ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini gözden geçirmelerinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada, gerekli güvenlik güncellemelerinin vakit kaybedilmeden uygulanması gerektiği vurgulandı.



ULUSAL DÜZEYDE KOORDİNASYON SÜRÜYOR



Dijital altyapıların güvenliğinin sağlanması ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.