UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e Türk Devletleri Teşkilatı daveti! Görüşmenin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü kutladı ve Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e Türk Devletleri Teşkilatı daveti! Görüşmenin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev, iki ülke arasındaki güçlü bağları ve ortak gündem başlıklarını telefonda değerlendirdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev, iki ülke arasındaki güçlü bağları ve ortak gündem başlıklarını telefonda değerlendirdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Ankara'da yapılması planlanan zirve öncesinde iki lider arasında diplomatik temas gerçekleşti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Ankara'da yapılması planlanan zirve öncesinde iki lider arasında diplomatik temas gerçekleşti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ALİYEV'İ TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutladı.

Erdoğan ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

“Kurultay Fenomeni” ilk yurt dışı tanıtımını Türkiye’de yaptı! Eser Başkan Erdoğan’a sunuldu
SONRAKİ HABER

"Kurultay Fenomeni" eseri Başkan Erdoğan'a sunuldu
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler