Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e Türk Devletleri Teşkilatı daveti! Görüşmenin detayları belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü kutladı ve Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARDEŞLİK VURGUSU
Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.
ALİYEV'İ TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutladı.
Erdoğan ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel