Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile İlham Aliyev, iki ülke arasındaki güçlü bağları ve ortak gündem başlıklarını telefonda değerlendirdi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARDEŞLİK VURGUSU

Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.