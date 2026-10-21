İsrail ordusundan Netanyahu’ya canlı yayın sansürü!
Seçimlere günler kala Netanyahu’nun askeri mezuniyet törenini propaganda kürsüsüne çevirmesine karşı hukuki fren devreye girdi. İsrail ordusu, başsavcılığın görüşü doğrultusunda konuşmaları canlı yayınlamama kararı aldı. İsrail basınına göre karar, sandık yarışında üstünlük arayan Netanyahu’nun askeri töreni siyasi çıkarlarına alet etmesini önlemeyi amaçlıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri mezuniyet törenini seçim propagandasına dönüştürebileceği endişesi, orduyu canlı yayından vazgeçirdi. Seçimlere günler kala alınan karar, askeri kürsünün Netanyahu'nun siyasi çıkarları için kullanılabileceği tartışmasını gündeme taşıdı.
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Bahad 1 Subay Okulu'nda bugün düzenlenecek mezuniyet törenindeki konuşmaların, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın hukuki tavsiyesi doğrultusunda canlı yayınlanmayacağını açıkladı.
Açıklamada, "Başsavcı Yardımcısı'nın talimatı doğrultusunda ve seçim tarihinin yaklaşmış olması sebebiyle İsrail Ordu Sözcülüğü Kara Kuvvetleri subaylık kursu mezuniyet törenindeki konuşmaları canlı yayınlamayacaktır." ifadesine yer verildi.
ASKERİ TÖRENİN SEÇİM MALZEMESİNE DÖNÜŞMESİNE KARŞI ÖNLEM
İsrail basınına göre kararın merkezinde, Netanyahu'nun törendeki konuşmasını seçim malzemesi olarak kullanmasını engelleme amacı bulunuyor. Böylece Netanyahu'nun askeri bir tören aracılığıyla seçmene seslenmesine ve ordu kürsüsünü propaganda için kullanmasına karşı yayın önlemi alınmış oldu.
Karar, Netanyahu'nun seçim öncesindeki siyasi mesajlarını askeri kurumların görünürlüğünden yararlanarak yayabileceği kaygısını da ortaya koydu.
ORDUDAN BAŞSAVCILIĞA GÖRÜŞ BAŞVURUSU
İsrail ordusu, dün mezuniyet törenine ilişkin Başsavcı Baharav-Miara'nın hukuki görüşüne başvurmuştu. Başsavcı, siyasetçilerin konuşmalarının canlı yayınlanmamasının doğru olacağı yönünde görüş bildirmişti.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde kamuoyu yoklamaları, Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile Netanyahu'nun Likud Partisi arasındaki yarışın başa baş sürdüğünü gösteriyor. Sandıkta üstünlük kurmaya çalışan Netanyahu'nun askeri mezuniyet törenini de seçim malzemesine dönüştürebileceği endişesi, ordunun yayın kararına yansıdı. Karar, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna ordu kürsüsünü kullanma ihtimaline karşı hukuki bir fren niteliği taşıyor.