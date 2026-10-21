ASKERİ TÖRENİN SEÇİM MALZEMESİNE DÖNÜŞMESİNE KARŞI ÖNLEM

İsrail basınına göre kararın merkezinde, Netanyahu'nun törendeki konuşmasını seçim malzemesi olarak kullanmasını engelleme amacı bulunuyor. Böylece Netanyahu'nun askeri bir tören aracılığıyla seçmene seslenmesine ve ordu kürsüsünü propaganda için kullanmasına karşı yayın önlemi alınmış oldu.

Karar, Netanyahu'nun seçim öncesindeki siyasi mesajlarını askeri kurumların görünürlüğünden yararlanarak yayabileceği kaygısını da ortaya koydu.