27 milyar TL tasarruf sağladı! Berat Albayrak döneminde hayata geçen kalıcı yaz saati modeli ABD’de Senato gündeminde
Türkiye’de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın öncülüğünde 2016’da hayata geçirilen kalıcı yaz saati uygulaması, 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufuyla yaklaşık 27 milyar liralık kazanım sağladı. Türkiye’nin 10 yıldır sürdürdüğü model ABD’nin de gündemine girerken, ABD Başkanı Donald Trump saatlerin yılda iki kez değiştirilmesine son verilmesi ve kalıcı yaz saatine geçilmesi için çağrı yaptı. ABD Temsilciler Meclisi, ilgili tasarıyı 308’e karşı 117 oyla kabul ederek Senatoya gönderdi.
Dünyanın dev ekonomileri enerji verimliliği ve maliyetleri düşürmek için formül ararken, Türkiye'nin yıllar önce attığı stratejik adımlar küresel ölçekte örnek olmaya devam ediyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde 2016 yılında Türkiye'de hayata geçirilen "kalıcı yaz saati" uygulaması, şimdi de ABD Kongresi'nin gündem maddesi haline geldi.
TEMELİ ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILDI, 27 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANDI
Türkiye'de kış aylarında saatlerin geri alınmasına son veren devrim niteliğindeki adım, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde enerji tüketimini azaltmak ve gün ışığından azami ölçüde yararlanmak amacıyla başlatılmıştı. İlk yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) raporlarıyla 540 milyon liralık tasarrufla meyvelerini vermeye başlayan model, 10 yıllık süreçte adeta milli bir kazanıma dönüştü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın paylaştığı güncel verilere göre; Ekim 2016 ile Mart 2025 arasındaki dönemde tam 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandı. Bu rakamın bugünkü ekonomik karşılığı ise yaklaşık 27 milyar liraya ulaştı. Albayrak'ın "Verimlilik dedik, bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı" sözleriyle kararlılıkla arkasında durduğu vizyon, 10 yıldır kesintisiz işliyor.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN EZİCİ ÇOĞUNLUKLA GEÇTİ
Türkiye'nin 10 yıllık tecrübesiyle rüştünü ispatlayan bu model için ABD kanadında en somut adım atıldı. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nde 1'e karşı 48 oyla yeşil ışık yakılan "Güneş Işığını Koruma Yasası" (Sunshine Protection Act), Meclis Genel Kurulu'nda da 117'ye karşı 308 gibi ezici bir oyla kabul edildi.
Düzenlemeye göre, kasım aylarında saatlerin geri alınması mecburiyeti kalkacak ve ilkbahardaki ileri saat uygulaması kalıcı hale gelecek. Mevcut durumda saat değişimine katılmayan Hawaii ile Arizona'nın büyük bölümü ise bu sistemden muaf tutulacak.
TRUMP: "BU SAÇMA PRODÜKSİYONA SON VERİN!"
Tasarıya Beyaz Saray'dan ve ABD Başkanı Donald Trump'tan tam destek geldi. Yılda iki kez saatlerin ileri-geri alınmasını "saçma bir prodüksiyon" olarak nitelendiren Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada bu uygulamanın ülkeye devasa bir maliyet yüklediğini vurguladı:
"Her yıl insanların, şehirlerin ve eyaletlerin saat değiştirmeye zorlanması yüzünden yüz milyonlarca dolar heba oluyor. Kulelerdeki dev saatleri yılda iki kez ayarlamak için ağır ekipman kiralamanın maliyeti bile inanılmaz yüksek. İnsanların saat hakkında endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi. Bu çok kolay bir karar, kim buna karşı çıkabilir ki?"
GÖZLER ŞİMDİ SENATO'DA
Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının yasalaşarak Trump'ın imzasına sunulması için gözler Senato'ya çevrildi. 2022 yılında Senato'dan oy birliğiyle geçmesine rağmen Temsilciler Meclisinde gündeme alınmadığı için rafa kalkan teklif, bu kez de Arkansas Senatörü Tom Cotton gibi kış sabahlarının karanlık geçmesinden endişe eden bazı senatörlerin itirazlarıyla karşı karşıya.
Ticaret, perakende ve turizm sektörlerinin akşam saatlerindeki ekonomik canlılık nedeniyle dört gözle beklediği düzenleme yasalaşırsa, ABD de tıpkı Türkiye gibi yılda iki kez saat değiştirme çilesine tamamen veda edecek.