Dünyanın dev ekonomileri enerji verimliliği ve maliyetleri düşürmek için formül ararken, Türkiye'nin yıllar önce attığı stratejik adımlar küresel ölçekte örnek olmaya devam ediyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde 2016 yılında Türkiye'de hayata geçirilen "kalıcı yaz saati" uygulaması, şimdi de ABD Kongresi'nin gündem maddesi haline geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın paylaştığı güncel verilere göre; Ekim 2016 ile Mart 2025 arasındaki dönemde tam 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandı. Bu rakamın bugünkü ekonomik karşılığı ise yaklaşık 27 milyar liraya ulaştı. Albayrak'ın "Verimlilik dedik, bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı" sözleriyle kararlılıkla arkasında durduğu vizyon, 10 yıldır kesintisiz işliyor.

Türkiye'de kış aylarında saatlerin geri alınmasına son veren devrim niteliğindeki adım, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde enerji tüketimini azaltmak ve gün ışığından azami ölçüde yararlanmak amacıyla başlatılmıştı. İlk yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) raporlarıyla 540 milyon liralık tasarrufla meyvelerini vermeye başlayan model, 10 yıllık süreçte adeta milli bir kazanıma dönüştü.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN EZİCİ ÇOĞUNLUKLA GEÇTİ

Türkiye'nin 10 yıllık tecrübesiyle rüştünü ispatlayan bu model için ABD kanadında en somut adım atıldı. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nde 1'e karşı 48 oyla yeşil ışık yakılan "Güneş Işığını Koruma Yasası" (Sunshine Protection Act), Meclis Genel Kurulu'nda da 117'ye karşı 308 gibi ezici bir oyla kabul edildi.

Düzenlemeye göre, kasım aylarında saatlerin geri alınması mecburiyeti kalkacak ve ilkbahardaki ileri saat uygulaması kalıcı hale gelecek. Mevcut durumda saat değişimine katılmayan Hawaii ile Arizona'nın büyük bölümü ise bu sistemden muaf tutulacak.