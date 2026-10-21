Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni bilanço! 88 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişinin mal varlıklarına yönelik tedbirler alınırken, TMSF bünyesindeki hesaplara yapılan iadelerin de sürdüğü bildirildi. Gürlek, vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için hukuki sürecin kararlılıkla takip edileceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında açıklamada bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların hak ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek amacıyla sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Gürlek, çalışmaların somut deliller ışığında sürdürüldüğünü ifade etti.
404 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI: 88 TUTUKLAMA
Gürlek, soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Bu kişilerden 88 şüphelinin tutuklandığını, 26 şüphelinin gözaltına alındığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydeden Gürlek, firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı.
351 GERÇEK, 102 TÜZEL KİŞİ HAKKINDA MALİ TEDBİR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirlerin alındığını belirten Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında çeşitli kararlar verildiğini açıkladı.
Bu kapsamda banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik tedbirlerin uygulandığını bildiren Gürlek, söz konusu kararlarla soruşturma konusu mal varlıklarının korunmasının ve mali hareketlerin denetim altına alınmasının amaçlandığını vurguladı.
TMSF HESAPLARINA İADELER SÜRÜYOR
Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan iadelerin devam ettiğini belirtti.
İade edilen tutarların ve soruşturmalar kapsamında elde edilen tespitlerin başsavcılıklar tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Gürlek, adli soruşturmaların da iade süreçleriyle eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü kaydetti.
"ADALETİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"
Vatandaşlara yönelik mesajında sürecin tüm aşamalarının takip edileceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Gürlek, hiçbir vatandaşın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.
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