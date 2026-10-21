Var Mısın Yok Musun'da kızına hem anne hem baba olan Firdes'in hayat hikayesi duygusal anlar yaşattı
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışan Bursalı Firdes Akman, ilk kez stüdyoya gelen ailesini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Maddi sıkıntılar yüzünden ortaokuldan sonra okulu bırakıp 13 yaşında iş hayatına atılan ve kızına hem anne hem baba olan Firdes, şimdi kızını yurtdışında okutmak için ter döküyor.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Bursa'dan katılan Firdes Akman oturdu. İsmi açıklandığı anda büyük bir sevinç çığlığıyla arkadaşlarına sarılan Firdes, yarışacağını bir gece önceden hissettiğini ve oteldeki arkadaşlarına "Ben yarın yarışacağım" dediğini anlattı.
13 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞAN FİRDES GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: KIZIMI OKUTMAK İSTİYORUM
Esra Erol'u çok sevdiği için stüdyoya geldiğini söyleyen Firdes'in annesi, kızının kendi ayakları üzerinde duran, kızıyla birlikte yaşayan çok hayırlı bir evlat olduğunu dile getirdi.
Adana'da olduğu için yayına gelemeyen babasına ve kardeşlerine çok düşkün olduğu anlatılan Firdes, kız kardeşi Gül'ün "Onunla hep gurur duyuyorum, iyi ki benim ablam" sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
Firdes'in hayat hikayesi stüdyoyu ağlattı
Ben 13 yaşımdan beri çalıştığım için hep kendi ayakları üzerinde duran bir insan oldum. Ailemi çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine onların evladı olmak isterim.
Önündeki 4 numaralı kutuda hayallerinin yer aldığını belirten Firdes, yarışmadan kazanacağı ödülle öncelikle kızını üniversiteye göndermek ve yurtdışında okutmak, ardından da kendine yeni bir iş kurmak istediğini açıkladı.
NİĞDE'DEN BURSA'YA UZANAN ZORLU HAYAT MÜCADELESİ
Kutusunda 2 milyon TL olduğuna inandığını ancak finale kadar gitmek için gönlünden 5 milyon TL geçtiğini söyleyen Firdes'in hayat hikayesi de stüdyodaki duygu yüklü havayı pekiştirdi. 1983 yılında Niğde Ulukışla'da üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Firdes, henüz 1 yaşındayken tır şoförü babası ve ev hanımı annesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan yarışmacı, genç yaşta iş hayatına atıldı. Satış danışmanlığı, tekstil ve modellik gibi birçok farklı alanda çalıştıktan sonra kendi butiğini açtı.
Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata bakış açısı tamamen değişen ve korkmadan anı yaşamaya başlayan Firdes, butiğini kapattıktan sonra sosyal medyada içerik üretmeye yöneldi. 2021 yılında eşinden boşanan Firdes, o günden bu yana kızına hem annelik hem de babalık yapıyor.
UMUT'UN YERİNE MALATYALI ESRA GELDİ: FATİH UYARISI GÜLDÜRDÜ
Yarışma başlamadan önce, bir önceki bölümde 800.000 TL kazanarak veda eden Umut'un yerine kadroya Malatyalı Esra dahil oldu. Eyüpsultan'dan katılan, sosyoloji mezunu ve kamu memuru olan Esra, doğuştan görme engelli olduğunu ve yüzde 5'in altında bir görüş oranına sahip olduğunu belirtti.
Yeni yarışmacının hemen yanında oturan Fatih ile ilgili sözleri ise stüdyodaki duygusal havayı bir anda kahkahaya çevirdi. Fatih ile çok iyi anlaştıklarını söyleyen Esra'nın "Çok uyardılar, çok tehlikeli diyorlar ama şu an çok seviyorum" sözleri üzerine Esra Erol da gülerek "Ya sen onun gerçek yüzünü bir görsen" esprisini yaptı.
FATİH FİNALE KALDI, MURAT'IN ŞANS KAĞITLARI STÜDYOYU KARIŞTIRDI
İlk turda 4 kutu açtırmak üzere oyuna başlayan Firdes, bir gün önce Fatih'e şu sözleri söylediğini hatırlattı:
Yarıştığımda eğer kutumun altı ve üstü rakamları sen değilsen ilk seni açtıracağım.
Ancak kendisinde 4, Fatih'te ise 5 numaralı kutu bulununca sözünü tutan Firdes, "Fatih, sen muhtemelen benimle finale kalacaksın" diyerek ilk turda onu pas geçti.
Tam kutu seçimine geçileceği sırada Murat'ın Firdes, Serhat ve Çağla'nın kutularına İngilizce yazılmış üç adet fal kağıdı bıraktığı ortaya çıktı. Serhat'ın kutusundaki kağıttan "Yakında deniz kenarına gideceksin" notu çıkarken, Çağla'nın şans kağıdını doğrudan Esra Erol okudu:
"Zeki insan her şeyi bilir, yüzeysel insan ise herkesi bilir."
Esra Erol'un "Tam senlik bir söz!" diyerek takıldığı Çağla'nın şaşkınlığı stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.
SON TEKLİFTE 1.250.000 TL HEYECANI: ANNESİNİN SÖZÜNÜ DİNLEDİ
Yarışmanın en kritik virajında en güzel kutuyu açarak Firdes'i finale taşıyan Mete, stüdyonun kahramanı oldu. Hande, boynundaki uğur madalyonunu çıkarıp Mete'nin boynuna takarak ona sarılarak teşekkür etti. Son iki kutuya kalındığında para ağacında yalnızca 500.000 TL ve 3.000.000 TL yer alırken, banka 7. ve son teklifinde 4 numaralı kutu için tam 1.250.000 TL önerdi.
Heyecandan titreyen ve şekerinin yükseldiğini belirten kız kardeşi Gül, bir stresi daha kaldıramayacağını söyleyerek ablasının teklifi kabul etmesini istedi. Son sözü ise annesi söyledi:
Annem, hiç beni kırmadın şimdiye kadar. Kırmanı da istemiyorum. Kutunda 3 milyon da çıksa al bu teklifi. Sizi bayağı bir ilerletir.
Annesinin bu çağrısının ardından hedefinin 3 milyon ile 5 milyon TL arasında olduğunu hatırlatarak stüdyodaki herkesi kısa süreliğine korkutan Firdes, elini kırmızı butona götürdü ve "Varım" diyerek 4 numaralı kutusunu 1.250.000 TL'ye bankaya sattı.
500.000 TL'LİK KUTUYU 1.250.000 TL'YE SATARAK GECENİN KAZANANI OLDU
Teklifi kabul ettikten sonra kutusunda 3 milyon TL olduğuna inandığını belirten Firdes, duygularını şu sözlerle paylaştı:
Buradan 3 milyon çıkarsa üzülmeyeceğim. Çünkü bu para benim çocuğumu okutmam için kafi, beni çok mutlu eden bir para.
Murat'ın 16 numaralı kutusunun başında beklediği sırada Esra Erol, Firdes'in 4 numaralı kutusunu açtı. Kutunun içinden 500.000 TL çıkınca stüdyoda sevinç çığlıkları koptu. 3.000.000 TL'nin Murat'ın kutusunda olduğu anlaşılırken, 500.000 TL'lik kutusunu bankaya 1.250.000 TL'ye satan Firdes sevinçten havalara sıçrayarak Esra Erol'a sarıldı.
Gecenin sonunda Esra Erol, Firdes'in bu zaferini çocukları için tek başına mücadele eden tüm kadınlara armağan ederek duygusal bir konuşmayla yarışmacısını uğurladı:
Senin gibi bu ülkede çocuğuna tek başına annelik babalık yapan, mücadele eden nice kadın var. Onlar da zaman zaman yollarını, kendilerine olan inançlarını kaybediyorlar. Ama bu akşam sen onlara aslında dünyanın en büyük mesajını verdin. Dedin ki: Vazgeçmeyin! Evladınız için ayakta kalmaya devam edin.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 250 TL'LİK KUTUYU 800.000 TL'YE SATTI
Var Mısın Yok Musun'un bir önceki bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan Umut Günaydın, içinde 3 milyon TL olduğuna inandığı 13 numaralı kutusuyla hafızalara kazınan bir oyun çıkarmıştı.
Altı kız kardeşin tek erkek kardeşi olarak Diyarbakır'da başlayan ve babasının işleri bozulunca Adana'ya uzanan zorlu hayat mücadelesi stüdyodaki herkesi duygulandırdı. Üniversite yıllarında ailesine destek olmak için girdiği çiğ köftecilik mesleğinde kendi dükkanını açan iki çocuk babası Umut, yarışmadan kazanacağı ödülle işini büyütmeyi hedefliyordu.
BABA OĞULUN DUYGUSAL BULUŞMASI VE STÜDYODA ALMANCA ATIŞMA
Esra Erol'un sürpriziyle stüdyoya gelen baba Sabri Bey ile Umut arasındaki diyaloglar geceye damga vurmuştu. Babasına sarılıp helallik isteyen Umut, onun önerdiği 15 numaralı kutuyu açtırarak alkış topladı.
"İyi ki babamsın baba. Her zaman hakkım sana helaldir, sen de bana helal et. Sen benim her şeyimsin."
Gülşah'ın 1.000 TL ve Ömer'in 10.000 TL değerindeki D&R hediye çeki açılışlarıyla moral bulan Umut karar aşamasında ter dökerken, karşı masada ise eğlenceli bir rekabet vardı. Fatih ile Mete arasındaki istatistik tartışmasına dahil olan Murat'ın "Alles gut" ve "Nein, hau ab" sözleriyle başlayan Almanca atışması stüdyoyu kahkahaya boğdu.Fatih ve Mete arasında tüyo atışması!
SON TURDA GELEN 800.000 TL'LİK ZAFER
Heyecanın zirveye çıktığı 6. teklifte banka, 13 numaralı kutuyu satın almak için 800.000 TL önerdi. Arkadaşlarının "Al git" çağrılarına kulak veren Umut, kritik virajda butona basarak teklife "Varım" dedi.
Kararın hemen ardından açılan 13 numaralı kutudan yalnızca 250 TL çıkarken, 17 numaralı kutuda 250.000 TL olduğu görüldü. Böylece Umut, içinde 250 TL bulunan kutusunu bankaya 800.000 TL'ye satarak yarışmadan büyük bir zaferle ayrılmıştı.