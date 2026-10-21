Var Mısın Yok Musun 'un yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna Bursa'dan katılan Firdes Akman oturdu. İsmi açıklandığı anda büyük bir sevinç çığlığıyla arkadaşlarına sarılan Firdes, yarışacağını bir gece önceden hissettiğini ve oteldeki arkadaşlarına "Ben yarın yarışacağım" dediğini anlattı.

Esra Erol 'u çok sevdiği için stüdyoya geldiğini söyleyen Firdes'in annesi, kızının kendi ayakları üzerinde duran, kızıyla birlikte yaşayan çok hayırlı bir evlat olduğunu dile getirdi.

Adana'da olduğu için yayına gelemeyen babasına ve kardeşlerine çok düşkün olduğu anlatılan Firdes, kız kardeşi Gül'ün "Onunla hep gurur duyuyorum, iyi ki benim ablam" sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ben 13 yaşımdan beri çalıştığım için hep kendi ayakları üzerinde duran bir insan oldum. Ailemi çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem yine onların evladı olmak isterim.

Firdes'in hayat hikayesi stüdyoyu ağlattı

Önündeki 4 numaralı kutuda hayallerinin yer aldığını belirten Firdes, yarışmadan kazanacağı ödülle öncelikle kızını üniversiteye göndermek ve yurtdışında okutmak, ardından da kendine yeni bir iş kurmak istediğini açıkladı.