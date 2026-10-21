"2 tane Büyükşehir Belediye Meclis üyemizi bugün tedbirli biçimde kesin çıkarmayla yüksek disiplin kurumuna sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan birisi İBB Meclis Üyemiz Ülkü İnanlı, Tuzla üyemiz. Melendiz Dalyan İzgi, kendisi de Sarıyer üyemiz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı partiyle ilişiğinin kesilmesi için yüksek disiplin kurumuna tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz."

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı ile Sarıyer üyesi Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç. (Foto: İHA)

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



CHP'de disiplin sürecinin bir diğer adresi ise Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç oldu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Boltaç'ın parti faaliyetlerine katılmak yerine başka bir siyasi partinin faaliyetlerine katıldığını belirterek disipline sevk kararı alındığını açıkladı.

Sarı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanımız parti faaliyetlerine katılmak yerine başka siyasal partinin faaliyetlerine katılarak, kendilerini daha çok orada hissettiklerini bize gösterdiler. Biz de yine bugün böyle bir değerlendirme yaparak Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'ı disipline sevk etmiş bulunuyoruz."

Öte yandan CHP, 16 Ekim'de 48 ismi daha Yeni Parti'ye çalıştıkları gerekçesiyle partiden ihraç etmişti.

İsim Ali Abbas Ertürk Asiye Ergül Aylin Nazlıaka Bahattin Bahadır Erdem Barış Övgün Bedirhan Berk Doğru Berk Kılıç Burcu Mazıcıoğlu Canan Taşer Cansel Çiftçi Ecevit Keleş Elif Leyla Gümüş Emine Uçak Erdoğan Güldem Atabay Hikmet Erbilgin İlhan Cihaner Kerim Rota Kübra Gökdemir Mahir Yüksel Melisa Uğraş Meryem Gül Çiftçi Binici Nazan Güneysu Ozan Işık Önder Kurnaz Polat Şaroğlu Selin Sayek Böke Sercan Çığgın Serkan Özcan Sevgi Kılıç Sinem Kırçiçek Tolga Sağ Turgay Özcan Uğurcan İrak Uygar Parçal Yalçın Karatepe Zeliha Aksaz Şahbaz Tuğçe Hilal Özkan Yankı Bağcıoğlu Baran Seyhan Emre Kartaloğlu Emre Yılmaz Pınar Uzun Okakın Oya Ünlü Kızıl Deniz Çakır Remzi Kazmaz Oğuzhan Cenan Aysemin Gülmez Mesut Kırşanlı

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