CHP'de arınma mesaisi: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve iki isim kesin çıkarma talebiyle disipline sevk edildi
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti içindeki disiplin kararları açıklandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi’nin tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç hakkında da disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı ile Sarıyer üyesi Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
Sarı, iki isim hakkında alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"2 tane Büyükşehir Belediye Meclis üyemizi bugün tedbirli biçimde kesin çıkarmayla yüksek disiplin kurumuna sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan birisi İBB Meclis Üyemiz Ülkü İnanlı, Tuzla üyemiz. Melendiz Dalyan İzgi, kendisi de Sarıyer üyemiz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı partiyle ilişiğinin kesilmesi için yüksek disiplin kurumuna tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz."
TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
CHP'de disiplin sürecinin bir diğer adresi ise Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç oldu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Boltaç'ın parti faaliyetlerine katılmak yerine başka bir siyasi partinin faaliyetlerine katıldığını belirterek disipline sevk kararı alındığını açıkladı.
Sarı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Bir belediye başkanımız parti faaliyetlerine katılmak yerine başka siyasal partinin faaliyetlerine katılarak, kendilerini daha çok orada hissettiklerini bize gösterdiler. Biz de yine bugün böyle bir değerlendirme yaparak Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'ı disipline sevk etmiş bulunuyoruz."
Öte yandan CHP, 16 Ekim'de 48 ismi daha Yeni Parti'ye çalıştıkları gerekçesiyle partiden ihraç etmişti.
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