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CHP'de arınma mesaisi: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve iki isim kesin çıkarma talebiyle disipline sevk edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti içindeki disiplin kararları açıklandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi’nin tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç hakkında da disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

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CHP'de arınma mesaisi: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve iki isim kesin çıkarma talebiyle disipline sevk edildi

Mutlak butlanla koltuğa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP'de arınma mesaisi devam ediyor.

CHP'DE ARINMA: 3 İSME İHRAÇ TALEBİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. (Foto: AA)CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. (Foto: AA)

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki gelişmelerin değerlendirildiğini söyledi. Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ülkü İnanlı ile Sarıyer üyesi Melendiz Dalyan İzgi'nin tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Sarı, iki isim hakkında alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2 tane Büyükşehir Belediye Meclis üyemizi bugün tedbirli biçimde kesin çıkarmayla yüksek disiplin kurumuna sevk etmiş bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımızdan birisi İBB Meclis Üyemiz Ülkü İnanlı, Tuzla üyemiz. Melendiz Dalyan İzgi, kendisi de Sarıyer üyemiz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı partiyle ilişiğinin kesilmesi için yüksek disiplin kurumuna tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz."

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç. (Foto: İHA)Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç. (Foto: İHA)

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP'de disiplin sürecinin bir diğer adresi ise Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç oldu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Boltaç'ın parti faaliyetlerine katılmak yerine başka bir siyasi partinin faaliyetlerine katıldığını belirterek disipline sevk kararı alındığını açıkladı.

Sarı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanımız parti faaliyetlerine katılmak yerine başka siyasal partinin faaliyetlerine katılarak, kendilerini daha çok orada hissettiklerini bize gösterdiler. Biz de yine bugün böyle bir değerlendirme yaparak Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç'ı disipline sevk etmiş bulunuyoruz."

CHPde arınma: 48 isim ihraç edildi! Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka da varCHPde arınma: 48 isim ihraç edildi! Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka da var

Öte yandan CHP, 16 Ekim'de 48 ismi daha Yeni Parti'ye çalıştıkları gerekçesiyle partiden ihraç etmişti.

İsim
Ali Abbas Ertürk
Asiye Ergül
Aylin Nazlıaka
Bahattin Bahadır Erdem
Barış Övgün
Bedirhan Berk Doğru
Berk Kılıç
Burcu Mazıcıoğlu
Canan Taşer
Cansel Çiftçi
Ecevit Keleş
Elif Leyla Gümüş
Emine Uçak Erdoğan
Güldem Atabay
Hikmet Erbilgin
İlhan Cihaner
Kerim Rota
Kübra Gökdemir
Mahir Yüksel
Melisa Uğraş
Meryem Gül Çiftçi Binici
Nazan Güneysu
Ozan Işık
Önder Kurnaz
Polat Şaroğlu
Selin Sayek Böke
Sercan Çığgın
Serkan Özcan
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Tolga Sağ
Turgay Özcan
Uğurcan İrak
Uygar Parçal
Yalçın Karatepe
Zeliha Aksaz Şahbaz
Tuğçe Hilal Özkan
Yankı Bağcıoğlu
Baran Seyhan
Emre Kartaloğlu
Emre Yılmaz
Pınar Uzun Okakın
Oya Ünlü Kızıl
Deniz Çakır
Remzi Kazmaz
Oğuzhan Cenan
Aysemin Gülmez
Mesut Kırşanlı

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