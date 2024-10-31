Osayi bir adım önde

Trabzonspor maçının 11'ini belirlemeye çalışan Mourino'nun sağ bek tercihi merak ediliyordu. Gelen bilgilere göre Portekizli çalıştırıcının son maçlarda hücuma verdiği katkı nedeniyle formayı Osayi Samuel'e vermeye daha yakın olduğu ve zorlu deplasmanda Mert Müldür'ü kulübede oturtmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon sakatlıkların da etkisiyle 8 maça çıkan 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 1 asiste imza attı. 15 maçta aynı katkıyı veren Mert ise son maçlardaki etkisiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi.

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