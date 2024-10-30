PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Son talibi Marsilya

Marsilya’nın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ beke talip olduğu ve devre arasında teklif yapacağı öğrenildi...

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Son talibi Marsilya

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya son olarak Fransız ekibi Marsilya talip oldu. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız temsilcisinin ara transfer döneminde futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi. Marsilya teknik direktörü De Zerbi'nin kadrosunda görmek istediği de gelen haberler arasında.

ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin de çok sayıda teklifler alan yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdiği ve yıllık 1,5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun ise 2,5 milyon Euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmeler in sürdüğü ifade edildi.

8 MAÇTA 1 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
Türk Telekom
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
SON DAKİKA