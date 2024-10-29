Giovanni van Bronckhorst, Arda Kardeşler’e yüklendi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray maçından sonra hakem Arda Kardeşler'e yüklendi. Hollandalı hoca zor bir maç olacağını bilerek çıktıklarını söyleyerek, "Oyunu domine eden bizdik. Sahada bir takım futbol oynamak istedi. O da bizdik. Ben çok konuşmak istemiyorum yoksa anında ceza alırım. Kasımpaşa maçında takımımın başında olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

İLERİYE BAKACAĞIZ

Tecrübeli hoca Galatasaray'ın neden 9 kişi kalmadığını anlayamadığını ifade ederek, "Bize yapılan faullerin karşılığı kırmızı kartlar olmalıydı. Hakem tarafından korunmadığımızı herkes gördü. Tabi her şeyi iyi yapmadık duran toplardan pozisyonlar verdik. Rakip bizi yıldırmak için her şeyi yaptı. İleriye bakacağız" diye konuştu.



ERSİN'DEN HAKEM&NBSP;İSYANI

Ersin Destanoğlu hakem Arda Kardeşler'e tepki göstererek, "Takdir haklarını G.Saray'dan yana kullandı" ifadesini kullandı.