Emekliye ek zam

Yaklaşık 16.4 milyon emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklileri ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre zam oranı memur emeklilerinde yüzde 9.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 13.44 seviyesinde bekleniyor. Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki yüzde 42.95- 45.25 aralığındaki yıllık enflasyon tahminleri ise Ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 10.43- 12.2, SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 14.60-16.43 aralığında olabileceğine işaret ediyor.

REFAH PAYI MODELİ

Zam oranı 3 Ocak'ta belli olurken, ek artışlar da masaya yatırılacak. Bunlardan ilki refah payı olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Bu nedenle refah payı ile zam oranının eşitlenmesi gündeme gelecek. Burada iki formül söz konusu olacak. İlk formüle göre, memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine yükseltilebilecek. Bu durumda memur emeklileri de yüzde 14-16 seviyesinde zam alabilecek. İkinci formüle göre ise hem SSK ve Bağ- Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı yükseltilebilecek. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılabilecek.



TABAN AYLIK FORMÜLÜ

Ocak zammı kök aylıklara yansıtılırken, ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde taban aylık artışı da gündeme gelecek. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor. Bu tutarın da emekli zammı oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda emeklilerin taban aylık ödemesinin 14 bin lirayı aşması söz konusu olacak. En düşük ödeme yüzde 13.44 artış yapılırsa 14 bin 180, yüzde 16.43 zam olması halinde de 14 bin 554 liraya yükselecek. Zam oranının daha yüksek tutulması halinde taban aylıkta 15 bin lira ve üstü de görülebilecek.

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