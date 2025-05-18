Bilgi ve heyecanın buluşma noktası Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda ekranlara gelen programda, yarışmacıya yöneltilen yüksek ödüllü soru izleyicilerin yoğun ilgisini topladı.

Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çocuk karakteri kim canlandırmıştır?

A: ELİF İNCİ

B: İLKER İNANOĞLU

C: KAHRAMAN KIRAL

D: SEZER İNANOĞLU

DOĞRU CEVAP: C: KAHRAMAN KIRAL