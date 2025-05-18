PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çocuk karakteri kim canlandırmıştır?

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan son bölümde yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL aralığındaki soru sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacının zorlandığı ve büyük merak uyandıran bu sorunun yanıtı ise tartışma konusu. İşte herkesin cevabını aradığı o sorunun detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 23:33 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 23:33
Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin olduğu Canım Kardeşim adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çocuk karakteri kim canlandırmıştır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bilgi ve heyecanın buluşma noktası Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda ekranlara gelen programda, yarışmacıya yöneltilen yüksek ödüllü soru izleyicilerin yoğun ilgisini topladı.

Başrollerinde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin olduğu "Canım Kardeşim" adlı filmde, en büyük isteği eve bir televizyon alınması olan Kahraman adlı çocuk karakteri kim canlandırmıştır?

A: ELİF İNCİ
B: İLKER İNANOĞLU
C: KAHRAMAN KIRAL
D: SEZER İNANOĞLU

DOĞRU CEVAP: C: KAHRAMAN KIRAL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM Parti’den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
MHP lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçtik
Türk Telekom
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
5 yıldızlı şampiyon! Galatasaray - Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi!
Koza Altın
Türkiye’de demografik çöküş tehlikesi! Yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 22 arttı! 2050 uyarısı
Teselli galibiyeti! Fenerbahçe - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi
’Ekosistem’in kilit isimlerinden itirafçı Ertan Yıldız’a İmamoğlu kanadından tehdit! Soruşturma başlatıldı
İsrail’den Gazze’de kalıcı işgal planı! Gideon’un Savaş Arabaları katliamı... Kansız siyonistler bebekleri bile şehit etti
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Aylık başvurusu yapan ikramiye alabilecek mi?
Papa Leo Birleşik Kilise hayaliyle göreve başladı! İlk görüşme Zelenskiy ile ilk ziyaret İznik’e... Törene kimler katıldı?
İsrail’in Gazze saldırılarında Hamas’ın kilit isimlerinden Yahya Sinvar’ın kardeşi Zekerriya Sinvar öldürüldü!
Ali Koç dernek bastı! Münakaşa yaşadığı isim her şeyi anlattı: Başkanlığım biterse seninle özel olarak uğraşacağım tehdidi
24 ayar gram altın sahiplerine müjde! İslam Memiş 4500 TL olacağı tarihi açıkladı
İstanbul Dolmabahçe’deki barış zirvesinin perde arkası! Ukrayna-Rusya savaşında bundan sonra ne olacak? Türk diplomasisinin kritik önemi
Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük gaz keşfi ile Türkiye merkez ülke olacak
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan flaş yanıt