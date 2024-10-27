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Avrupa kulüplerini peşine takan milli yıldız Semih Kılıçsoy için Beşiktaş harekete geçti!

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un maaşına zam yapma kararı aldı. Birçok Avrupa devini peşine takan milli yıldızın sözleşmesindeki ücret değişecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Avrupa kulüplerini peşine takan milli yıldız Semih Kılıçsoy için Beşiktaş harekete geçti!

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Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın dikkat çeken bir karara imza attığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar bu sezon fazla forma şansı bulamayan Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini yenileyecek. Görüşmeler çok kısa sürede tamamlandı. Kulüp ilerleyen zamanlarda belirlediği rakamın kararını duyuracak. Ancak; milli futbolcunun 2028'de bitecek olan sözleşme süresinde değişiklik yapılmayacak. Sözleşmenin yenilenerek sadece ücrete zam yapılacağı gelen bilgiler arasında. Bu gelişme hem oyuncunun hem Siyah-Beyazlı taraftarların yüzünü güldürdü.

Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen oyuncunun yıldızı geçen sezon 23 lig maçında 11 gol atmasıyla parlamıştı. Semih bu sezon ise 12 maçta 524 dakika sahada kalırken 4 asist yaptı. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak göze çarpıyor. Kartal'ın hücum gücünde en önemli kozlarından biri olan Semih, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok Avrupa devini peşine takmıştı. Siyah-Beyazlı kanat, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 19 yaşındaki isim, Beşiktaş formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

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