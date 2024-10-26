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Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst öğrencilerine övgüler yağdırdı

Olimpik Lyon’u 1-0 yenerek tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş’ta Van Bronckhorst’un öğrencilerine soyunma odasında “Sizinle gurur duyuyorum” dediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst öğrencilerine övgüler yağdırdı

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Pazartesi günü yapılacak Galatasaray derbisinin provası Beşiktaş'ta tarihi zaferle yapıldı. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Lyon'u evinde yıktı. Gedson'un golüyle 3 puanı cebine koyan Kartal'da Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst öğrencilerine övgüler yağdırdı.

Soyunma odasında futbolcularını tek tek tebrik eden Hollandalı çalıştırıcının "Hepinizle gurur duyuyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir 3 puan aldınız. Bizim için kırılma maçıydı. Çok güçlü bir takımı sahasında mağlup ettik. Avrupa'daki galibiyetlerimiz hep devam edecek. Kendinize her zaman inanın. Artık Galatasaray maçına odaklanın" dediği öne sürüldü. Öte yandan Kartal'ın bu galibiyeti Fransız medyasında "Gedson Fernandes attığı golle Groupama Stadyumu'nun coşkusunu kırmayı başardı" sözleriyle aktarıldı.

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