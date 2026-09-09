Fenerbahçe'de Marco Asensio Roma'ya karşı yok! Dönüş tarihi şoke etti
Marco Asensio'nun dizindeki ağrılar nedeniyle Roma maçında oynaması zor görülüyor. Fenerbahçe teknik heyeti Kante, İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz üçlüsünü değerlendiriyor, son karar maç günü kontrollerde verilecek. Ayrıca Asensio'nun milli ara sonrası formasınıa kavuşabileceği belirtildi.
Fenerbahçe, Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Lyon'u geçerek 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, ligde Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Avrupa'daki ilk sınavını perşembe günü Kadıköy'de Roma'ya karşı verecek.
Teknik heyet kritik karşılaşma öncesinde kadro planlamasını sürdürürken, gözler sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun durumuna çevrildi.
ASENSIO'NUN OYNAMASI ZOR
Dizindeki ağrılar nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Asensio'nun Roma karşılaşmasında forma giyme ihtimali oldukça düşük.
İspanyol futbolcu, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamazken, Lyon deplasmanında da takımını yalnız bırakmıştı.
Ayrıca Asensio'nun yeniden riske edilmeyeceği ve dönüşünün milli ara sonrasını bulabileceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenmesi beklenen Asensio'nun yokluğu, Roma karşılaşması öncesinde teknik heyetin planlarını doğrudan etkiliyor.
Özellikle rakibin savunma hattı karşısında yaratıcılığı ve hücum bağlantılarıyla fark oluşturması beklenen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme maç gününde yapılacak.
ORTA SAHADA GÜÇLÜ ÜÇLÜ PLANI
Asensio'nun yanı sıra Fenerbahçe'de orta saha için de kritik bir kadro planlaması yapılıyor. Matteo Guendouzi, UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Roma karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş derbisinde orta sahada görev yapan İrfan Can Kahveci'nin performansı ise teknik heyeti memnun etmedi ve oyuncu devre arasında oyundan alındı.
Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksek'in ilk 11'de başlaması beklenirken, N'Golo Kante ile birlikte orta sahanın üçüncü ismi konusunda Bartuğ Elmaz öne çıkıyor.
Mason Greenwood'un merkeze çekilmesi de seçenekler arasında değerlendirilse de İngiliz futbolcunun savunma katkısının sınırlı kalabileceği düşüncesi bu planın şimdilik geri planda tutulmasına neden oldu.
Fenerbahçe teknik heyeti, Roma karşısında Kante, İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'dan oluşan daha dirençli bir orta saha ile başlamaya sıcak bakıyor.
Son karar maç günü verilecek. Sarı-lacivertlilerde Asensio'nun durumu da bu süreçte yakından takip edilecek.