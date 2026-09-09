

ORTA SAHADA GÜÇLÜ ÜÇLÜ PLANI Asensio'nun yanı sıra Fenerbahçe'de orta saha için de kritik bir kadro planlaması yapılıyor. Matteo Guendouzi, UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Roma karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde orta sahada görev yapan İrfan Can Kahveci'nin performansı ise teknik heyeti memnun etmedi ve oyuncu devre arasında oyundan alındı.



Guendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksek'in ilk 11'de başlaması beklenirken, N'Golo Kante ile birlikte orta sahanın üçüncü ismi konusunda Bartuğ Elmaz öne çıkıyor. Mason Greenwood'un merkeze çekilmesi de seçenekler arasında değerlendirilse de İngiliz futbolcunun savunma katkısının sınırlı kalabileceği düşüncesi bu planın şimdilik geri planda tutulmasına neden oldu.