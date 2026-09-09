

PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI 9 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray daha önce Portekiz temsilcileriyle 9 Avrupa kupası maçına çıktı. Benfica, Braga ve Porto ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray 10 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Portekiz ekiplerine karşı deplasmanda ise daha başarılı bir tablo ortaya koydu. Dış sahada oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 4 gol yedi. Sporting ile oynanacak mücadele, iki takımın resmi maçlardaki ilk karşılaşması olacak.