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Ayşe Tokyaz davasında karar günü: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sona yaklaşıldı. Eski polis memuru Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu, 9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor. Savcılık mütalaasında Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Ayşe Tokyaz davasında karar günü: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 13 Temmuz 2025'te öldürülen, cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin davada karar aşamasına gelindi. Eski polis memuru Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar bekleniyor. Sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi)Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar bekleniyor. Sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi)

9'U TUTUKLU 11 SANIK YARGILANIYOR

Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski polis memuru Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan 9'u tutuklu bulunurken, davanın görülmesine Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

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SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Davanın önceki duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Mütalaada, sanık Cemil Koç hakkında "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayşe Tokyaz davasında karar günü: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi-3

DİĞER SUÇLARDAN DA HAPİS TALEBİ

Savcılık, Cemil Koç'un "şantaj" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

Bu suçlar kapsamında Koç hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayşe Tokyaz davasında karar günü: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi-4

GÖZLER MAHKEMENİN KARARINDA

9'u tutuklu 11 sanığın yargılandığı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında süreç karar aşamasına geldi. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davaya ilişkin hükmünü açıklaması bekleniyor.

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Ayşe Tokyaz davasında karar günü: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi-6 Ayşe Tokyaz davasında karar günü: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi-7 Ayşe Tokyaz davasında karar günü: Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet talebi-8
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