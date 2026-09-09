"AVRUPA'NIN ESCOBAR'I" İÇİN YAPTIKLARI EYLEMLE AÇIĞA ÇIKTILAR

Toplantıdan saatler sonra kanlı saldırı gerçekleşti.

Çağdaş Baybaşin ile Hüseyin Baybaşin, Hollanda'da ömür boyu hapis cezasını çeken ve "Avrupa'nın Escobar'ı" olarak bilinen amca Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için düzenlenen protesto gösterilerine katılmak üzere yola çıktı.

Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen Cihan K., Mazloum M. ile Elvan Alperen Ç., Engin D.'ye ait otomobille Baybaşin grubunu takibe aldı.

10 mermiden 7’sinin isabet ettiği Çağdaş Baybaşin ağır yaralanırken, kaçan saldırganlar hız kamerası ve yüz tanıma sistemi sayesinde tespit edildi.