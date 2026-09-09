Baybaşin ailesine yönelik kanlı pusuda Daltonlar izi... Uyuşturucu hesaplaşması hız kamerasına takıldı! Zanlılara zırhlı limuzin
Almanya’da uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğeni Çağdaş Baybaşin’in aracının önü kesilerek düzenlenen silahlı saldırının arkasından Daltonlar suç örgütü çıktı. Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmada, saldırganlar tüneldeki hız kamerasına yakalanarak tespit edildi. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıklar, İHA saldırısı ihtimaline karşı helikopter yerine zırhlı limuzinlerle taşındı. Firari sanık Elvan Alperen Ç. hakkında dünya genelinde yakalama kararı çıkarıldı.
Almanya sokakları yeraltı dünyasının kanlı hesaplaşmalarına sahne oluyor.
Uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin'in yeğeni Çağdaş Baybaşin'in Düsseldorf kentinde 31 Aralık 2025 tarihinde 7 kurşunla ağır yaralandığı pusunun ardındaki detaylar gün yüzüne çıktı.
Tetikçilerin Daltonlar grubuyla bağlantılı olduğu belirlenirken saldırganları hız kamerası ele verdi.
UYUŞTURUCU ANLAŞMAZLIĞI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Baybaşin grubu iddiaya göre uzun süredir Hameln'de kafe işleten Engin D. ile uyuşturucu satışı konusunda anlaşmazlık yaşıyordu.
Sabah gazetesinin haberine göre, Çağdaş Baybaşin ile Hüseyin Baybaşin kanlı saldırıdan saatler önce Hannover yakınlarındaki Langenhagen'de karşı grupla toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sırasında silahlar çekildi ancak patlamadı.
Taraflar birbirlerine tehditler savurarak ortamdan ayrıldı.
"AVRUPA'NIN ESCOBAR'I" İÇİN YAPTIKLARI EYLEMLE AÇIĞA ÇIKTILAR
Toplantıdan saatler sonra kanlı saldırı gerçekleşti.
Çağdaş Baybaşin ile Hüseyin Baybaşin, Hollanda'da ömür boyu hapis cezasını çeken ve "Avrupa'nın Escobar'ı" olarak bilinen amca Hüseyin Baybaşin'in özgürlüğü için düzenlenen protesto gösterilerine katılmak üzere yola çıktı.
Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen Cihan K., Mazloum M. ile Elvan Alperen Ç., Engin D.'ye ait otomobille Baybaşin grubunu takibe aldı.
TAKSİNİN ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR
Protestoların bitmesinin ardından Çağdaş Baybaşin ile Abdullah Baybaşin taksiye binerek bölgeden ayrıldı.
Düsseldorf'a 100 kilometre uzaklıktaki Kaiserstrabe'de taksinin önüne geçen saldırganlar aracı durdurarak kurşun yağdırdı.
SOSYAL MEDYADA İNTİKAM YEMİNİ
Saldırganların tabancasından çıkan 10 mermiden 7'si taksinin önünde oturan Çağdaş Baybaşin'e isabet etti.
Hüseyin Baybaşin saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Cihan K., Mazloum M. ile Elvan Alperen Ç. olay yerinden geldikleri araçla kaçmayı başardı.
Bölgeye sevk edilen Alman sağlık ekipleri ağır yaralanan Abdullah Baybaşin'i hastaneye kaldırarak ameliyata aldı.
Kanlı saldırıyı öğrenen amca Hüseyin Baybaşin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla intikam yemini etti.
HIZ KAMERASI YAKALATTI
Polis ekiplerinin araştırmasında saldırganların kullandığı lüks otomobilin Kö-Bogen tünelindeki hız kamerasına takıldığı belirlendi.
Hız kamera fotoğrafları yüz tanıma sistemiyle eşleştirildi.
Sorgulama sonrası aracın sahibi 23 suç kaydı bulunan Engin D. ile araçta bulunan Cihan K. ve Mazloum M. gözaltına alındı.
Firardaki Elvan Alperen Ç.'ye ulaşılamadı.
DRON TEHDİDİNE KARŞI ZIRHLI LİMUZİN
Saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen Cihan K., Engin D. ile Mazloum M. geçtiğimiz Pazartesi günü Düsseldorf'taki Yüksek Bölge Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
Başlangıçta sanıkların helikopterle mahkemeye getirilmesi planlandı.
Helikopterin insansız hava aracıyla vurulma ihtimali göz önünde bulundurularak 3 sanık ağır silahlı polis memurları eşliğinde zırhlı limuzinlerle mahkemeye getirildi.
KİM HANGİ SAVUNMAYI YAPTI
Olay günü Hameln'deki evinde olduğunu iddia eden Mazloum M., "Hız kamerası fotoğrafındaki adama benzemiyorum." diyerek suçlamaları reddetti.
Cihan K.'nin savunma avukatı Aykan Akyildiz, "Müvekkilim olay yerindeydi ancak ateş etmedi." savunmasını yaptı.
Engin D., "Aracım çalındı, olayla hiçbir bağlantım yok." ifadesini kullandı.
Mahkeme 14 Eylül 2026 tarihine ertelendi.
Firari zanlı Elvan Alperen Ç.'nin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı.