BAE'de serbest kalan Abdurrahman Yusuf el-Karadavi'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür: “Tarihin doğru tarafında durdu”
Mısırlı şair ve yazar, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf el-Karadavi, BAE'de serbest bırakılmasına yönelik girişimleri nedeniyle Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bir yıldan uzun süre tutuklu kalan Karadavi, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 4 Eylül'de çıkardığı af kapsamında özgürlüğüne kavuştu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf el-Karadavi, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 4 Eylül'de çıkardığı af kapsamında serbest bırakılmasının ardından video yayımladı. Karadavi, serbest kalması için gösterilen çabalar nedeniyle Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Yayımladığı videoda Türkiye'nin süreç boyunca gösterdiği çabalara değinen Karadavi, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Karadavi, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK BİRİMLERİNE DE TEŞEKKÜR
Karadavi, serbest bırakılma sürecinde rol oynayan Türk kurumlarına da teşekkür etti.
Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerinin sürece katkı sağladığını belirten Karadavi, bu kurumların serbest bırakılmasında büyük rol oynadığını ifade etti.
BAE VE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN'A DA TEŞEKKÜR
Abdurrahman Yusuf el-Karadavi, arabuluculuk girişimlerine yanıt verilmesi ve af kararı alınması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne de teşekkür etti.
Karadavi, "arabuluculuk girişimlerine yanıt verilmesi ve af gibi hikmetli bir karar alınması" dolayısıyla BAE'ye ve Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkürlerini sundu.
DESTEK VERENLERE MİNNETTAR OLDU
Mısırlı şair ve yazar Karadavi, bir yıldan uzun süren tutukluluk döneminin ardından serbest bırakılması için destek veren herkese de minnettar olduğunu dile getirdi.
Karadavi, süreç boyunca kendisine destek olanların çabalarını unutmayacağını belirtti.
"İNANDIKLARIM VE İLKELERİM DEĞİŞMEDİ"
Tutukluluk sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Karadavi, inandığı değerlerin ve ilkelerinin değişmediğini vurguladı.
BAE'de tutuklu bulunduğu süre boyunca fiziksel ya da sözlü herhangi bir saldırıya maruz kalmadığını belirten Karadavi, yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
LÜBNAN'DA ALIKONULMUŞ, BAE'YE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Yusuf el-Karadavi, Lübnan'da alıkonulmasının ardından 10 Ocak 2025 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülmüştü.
Hakkında BAE'de 10 yıl hapis cezası ve 54 bin dolar para cezası verilen Karadavi, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 4 Eylül'de çıkardığı af kapsamında serbest bırakılmıştı.