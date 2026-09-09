Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Mısırlı şair ve yazar Abdurrahman Yusuf el-Karadavi, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 4 Eylül'de çıkardığı af kapsamında serbest bırakılmasının ardından video yayımladı. Karadavi, serbest kalması için gösterilen çabalar nedeniyle Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Yayımladığı videoda Türkiye'nin süreç boyunca gösterdiği çabalara değinen Karadavi, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Karadavi, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve her zaman tarihin doğru tarafında duran saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu krizin başından itibaren sona erdirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.