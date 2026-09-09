Sion Başkanı Constantin: "Galatasaray Winsley Boteli için doğru yer değil"
Sion Başkanı Christian Constantin, Galatasaray'ın 20 yaşındaki Winsley Boteli için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını açıkladı. Constantin, genç futbolcunun kariyerinin bir sonraki adımı için sarı-kırmızılıların doğru kulüp olmadığını savundu.
İsviçre ekibi Sion'da forma giyen Winsley Boteli'nin Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği döneme ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Sion Başkanı Christian Constantin, sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euroluk bir bedeli değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
GALATASARAY 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Christian Constantin, Galatasaray'ın Boteli için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu belirterek, "Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.
Ancak Sion Başkanı, genç oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını ve Galatasaray'a transferinin Boteli'nin kariyeri açısından doğru bir tercih olmayacağını dile getirdi.
"GALATASARAY ONUN İÇİN DOĞRU BİR YER DEĞİL"
Constantin, Boteli'nin geleceği konusunda menajeri ve babasıyla görüştüğünü belirterek, oyuncu için uzun vadeli bir kariyer planı hazırlamak istediklerini söyledi.
İsviçreli başkan, Galatasaray'ın kadro yapısının genç futbolcu açısından dezavantaj oluşturabileceğini savundu.
Constantin, "Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil. Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor. Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil." dedi.
Boteli için Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın da Sion'a teklif yaptığı belirtildi.
BU SEZON 12 MAÇTA 12 GOL
Winsley Boteli, Sion formasıyla yeni sezona oldukça etkili başladı.
20 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan 12 maçta 12 gol atarken 2 de asist yaptı.
Genç futbolcunun bu performansı, transfer piyasasındaki değerinin de yükselmesini sağladı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Boteli'nin Sion ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.