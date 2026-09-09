Sion Başkanı Christian Constantin, sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euroluk bir bedeli değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Winsley Boteli için Galatasaray itirafı geldi.

GALATASARAY 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Christian Constantin, Galatasaray'ın Boteli için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu belirterek, "Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Ancak Sion Başkanı, genç oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını ve Galatasaray'a transferinin Boteli'nin kariyeri açısından doğru bir tercih olmayacağını dile getirdi.