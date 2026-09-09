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CHP'nin utanç karesi! "Bir posta atacağım" deyip bir araba dayak yemişti: Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı

Hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılan, "Bir posta atıp çıkacağım" dediği evde bir araba dayak yiyen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı. Yazgan CHP'nin 6 ağır topuyla aynı safta poz verirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından yürüdü. CHP'nin 103. yıl dönümünde kayda geçen bu görüntüler büyük tepki çekti. "CHP tacizciye sahip mi çıkıyor?" sorusu gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun acil bir şekilde deneyimli danışman ekibine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

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CHP'nin utanç karesi! "Bir posta atacağım" deyip bir araba dayak yemişti: Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı

CHP'nin 103. yılı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen anma töreninde skandal görüntüler kayda geçti.

"Cinsel taciz" iddiasıyla tekme tokat dövülen, yerlerde sürüklendiği görüntülerle gündem olan ve hakkında "Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatılan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Anıtkabir'de en ön sırada boy gösterdi.

CHP'nin utanç karesi! "Bir posta atacağım" deyip bir araba dayak yemişti: Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı-2

Yazgan, Mahir Polat, Müslim Sarı, Faik Öztrak, Sevda Erdan Kılıç ve Gamze İlgezdi gibi CHP'nin ağır toplarıyla yan yana saf tuttu.

Video Oynatma İkonu Anıtkabir'de ön sırada Yazgan görüldü

Kılıçdaroğlu'nun arkasından yürüdü.

CHP'nin utanç karesi! "Bir posta atacağım" deyip bir araba dayak yemişti: Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı-3

Kesin ihraç talebiyle CHP tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bilinen Ahmet Baran Yazgan'ın "Atatürk" maskesiyle aklanma çabasına girişmesi büyük tepki çekti.

CHP'nin utanç karesi! "Bir posta atacağım" deyip bir araba dayak yemişti: Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı-4

KILIÇDAROĞLU VE DANIŞMANLARINA TEPKİ

Nitekim bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve danışmanlarına geldi.

Kılıçdaroğlu'nun acil bir şekilde protokol, basın, algı yönetimi konularında deneyimli danışman ekibine ihtiyacı olduğu vurgulandı.

CHP'nin utanç karesi! "Bir posta atacağım" deyip bir araba dayak yemişti: Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı-5

KILIÇDAROĞLU "KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yazgan'ın taciz skandalına ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz"

CHP'nin utanç karesi! "Bir posta atacağım" deyip bir araba dayak yemişti: Ahmet Baran Yazgan Anıtkabir'de günah çıkardı-6


"BİR POSTA ATIP ÇIKACAĞIM" DEDİ 3 POSTA DAYAK YEDİ

Öte yandan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedildiği 12 Ağustos gecesine ilişkin mide bulandırıcı detaylar dikkat çekiyor.

Video Oynatma İkonu CHP'li vekil Yazgan'a cinsel taciz iddiasıyla darp kamerada


Yazgan'ın gecenin geç saatlerinde evine gittiği Tuğa Aka için arkadaşlarına "Siz kalkın, ben bir posta atıp çıkacağım." dediği, kavganın buradan çıktığı öne sürüldü.

CHP’li Ahmet Baran Yazgan’ın darbedildiği gecenin ifadeleri ortaya çıktı: Bir posta atıp çıkacağım iddiasıCHP’li Ahmet Baran Yazgan’ın darbedildiği gecenin ifadeleri ortaya çıktı: Bir posta atıp çıkacağım iddiası

"BANYODA BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Aka da Yazgan'ın banyoda kendisini istemediği halde öpmeye çalıştığını iddia etti. O gün aynı evde bulunan Begüm Şeleci ve Nuh Deligöz ise Yazgan'ın "bir posta atacağım" dediğini savcılıkta anlattı.

CHP'li Yazgan'ın o gece 2,74 promil alkollü olduğu dosyaya girerken, Yazgan kendisini "Eve ısrarla davet edildim, içkime bir şey katmış olabilirler" diye savundu.

Darp edilen CHPli milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz iddiası! Savcılık resen soruşturma başlattı: Kesin ihraç hamlesiDarp edilen CHPli milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz iddiası! Savcılık resen soruşturma başlattı: Kesin ihraç hamlesi

CİNSEL SALDIRI SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

CHP, Yazgan'ı "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk etti.

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