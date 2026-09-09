



KILIÇDAROĞLU VE DANIŞMANLARINA TEPKİ



Nitekim bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve danışmanlarına geldi.



Kılıçdaroğlu'nun acil bir şekilde protokol, basın, algı yönetimi konularında deneyimli danışman ekibine ihtiyacı olduğu vurgulandı.





KILIÇDAROĞLU "KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yazgan'ın taciz skandalına ilişkin şöyle konuşmuştu: "Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz"







"BİR POSTA ATIP ÇIKACAĞIM" DEDİ 3 POSTA DAYAK YEDİ



Öte yandan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedildiği 12 Ağustos gecesine ilişkin mide bulandırıcı detaylar dikkat çekiyor. CHP'li vekil Yazgan'a cinsel taciz iddiasıyla darp kamerada

Yazgan'ın gecenin geç saatlerinde evine gittiği Tuğa Aka için arkadaşlarına "Siz kalkın, ben bir posta atıp çıkacağım." dediği, kavganın buradan çıktığı öne sürüldü.