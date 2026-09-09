Itamar Ben-Gvir. Fotoğraflar: EPA

KATİLLERİ, SABIKALILARI YANINA TOPLADI

Ben-Gvir'in 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler için çalışan seçim ekibinde bir Filistinliyi öldürmekten hüküm giymiş sabıkalı bir avukat, terör suçluları, görevi kötüye kullanmakla suçlanan polisler ve üst düzey bürokratların yanı sıra pek çok şaibeli isim yer alıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nin Lod kentindeki seçim kampanya merkezinde, 1992'de bir Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan hüküm giyen avukat Zeev Wolf'un yanı sıra çok sayıda şaibeli isim görev yapıyor.

BİRİ TERÖRE TEŞVİKTEN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Geçmişte "teröre teşvik" suçundan hüküm giyen ve ABD tarafından yaptırım listesine alınan aşırı sağcı Lehava örgütünün lideri Benzi Gopstein de seçim ekibinde aktif şekilde rol alıyor.

Kampanya ekibinde ayrıca görevleri sırasında dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan polisler ile üst düzey bürokratlar da yer alıyor.

Parlamentoda 6 sandalyesi bulunan Yahudi Gücü Partisi'nin anketlere göre vekil sayısını artırması bekleniyor.

Parti, seçim kampanyasında Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanması, Filistinli mahkumların cezaevi şartlarının ağırlaştırılması ve bireysel silahlanmanın yaygınlaştırılması gibi vaatleri öne çıkarıyor.