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Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasına soruşturma: Ayhan Aydın’ın bilgisi alınacak

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasının ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ortaya attığı “savcı tehdidi” iddiası yargıyı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine resen soruşturma başlatırken, açıklamalarda adı geçen Ayhan Aydın’ın bilgisinin alınması için Başsavcılığa hazır edilmesi talimatı verildi.

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Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasına soruşturma: Ayhan Aydın’ın bilgisi alınacak

AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi yeniden gerçekleştirildi.

Seçim öncesinde Üsküdar Belediyesi binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri bölgede görev yaptı. Meclis üyeleri ile görevlilerin belediye binasına girişleri kontrollü şekilde sağlandı.

Seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

Yapılan oylama sonucunda Dündar Ziya Gültekin 23, Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Özgür Çelik’in sözleri sonrası savcılık devrede! Ayhan Aydın dinlenecek (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)Özgür Çelik’in sözleri sonrası savcılık devrede! Ayhan Aydın dinlenecek (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

SEÇİM SONRASI ORTAYA ATILAN İDDİA GÜNDEM OLDU

Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Çelik, Aydın'ın kendisini telefonla aradığını ve görüşmede bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürdü.

Özgür Çelik'in iddiasına göre Aydın, eşi ve oğlunun engelli olduğunu belirterek, tutuklanması halinde onlara bakacak kimsenin kalmayacağını ifade etti.

Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasına soruşturma: Ayhan Aydın’ın bilgisi alınacak-3

"AYHAN AYDIN AĞLAYARAK BENİ ARADI"

Özgür Çelik'in kamuoyuna yansıyan sözleri şöyle oldu:

"Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi."

Çelik'in bu açıklaması kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasına soruşturma: Ayhan Aydın’ın bilgisi alınacak-4

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, Özgür Çelik'in açıklamalarında yer alan "savcı tehdidi" iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı.

AYHAN AYDIN'IN BİLGİSİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında, Çelik'in açıklamalarında adı geçen Ayhan Aydın'ın iddialara ilişkin bilgisinin alınmasına karar verildi.

Savcılık, Aydın'ın ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi talimatını verdi.

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Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasına soruşturma: Ayhan Aydın’ın bilgisi alınacak-6 Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasına soruşturma: Ayhan Aydın’ın bilgisi alınacak-7 Özgür Çelik’in “savcı tehdidi” iddiasına soruşturma: Ayhan Aydın’ın bilgisi alınacak-8

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