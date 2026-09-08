AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi yeniden gerçekleştirildi. Seçim öncesinde Üsküdar Belediyesi binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri bölgede görev yaptı. Meclis üyeleri ile görevlilerin belediye binasına girişleri kontrollü şekilde sağlandı. Seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Dündar Ziya Gültekin 23, Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Böylece Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Özgür Çelik’in sözleri sonrası savcılık devrede! Ayhan Aydın dinlenecek (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.) SEÇİM SONRASI ORTAYA ATILAN İDDİA GÜNDEM OLDU Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çelik, Aydın'ın kendisini telefonla aradığını ve görüşmede bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürdü. Özgür Çelik'in iddiasına göre Aydın, eşi ve oğlunun engelli olduğunu belirterek, tutuklanması halinde onlara bakacak kimsenin kalmayacağını ifade etti.