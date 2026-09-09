

Beşiktaş yönetimi, Raskin ve Sangare için kulüplerinin talep edeceği bonservis bedellerini ve diğer transfer şartlarını takip edecek.

Ocak ayındaki nihai tercih ise teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda şekillenecek.

Yönetimin, teknik heyetin kararının ardından iki oyuncudan biri ya da her ikisi için resmi adım atması planlanıyor.