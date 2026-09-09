Beşiktaş'tan ocak ayında çifte transfer operasyonu!
Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların orta saha listesinin başında yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Nicolas Raskin yer alırken, İbrahim Sangare için de Nottingham Forest'ın şartları araştırılıyor.
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına erken başladı.
Siyah-beyazlı yönetimin, yaz döneminin son günlerinde transferi gerçekleşmeyen Nicolas Raskin'i yeniden gündemine aldığı ve Belçikalı oyuncu için ocak ayında bir kez daha girişimde bulunmayı planladığı belirtildi.
RASKIN İÇİN YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Rangers forması giyen Raskin, Beşiktaş'ın orta saha takviyesi için öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.
Yaz transfer döneminde sonuçlanmayan görüşmelerin ardından yönetimin dosyayı tamamen kapatmadığı ve oyuncunun şartlarını takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.
Beşiktaş'ın ocak ayında Rangers ile yeniden temas kurarak transfer koşullarını değerlendirmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlıların Raskin'in yanı sıra daha önce de gündemine gelen İbrahim Sangare için de araştırma yaptığı öğrenildi.
Nottingham Forest forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, özellikle 6 numara pozisyonundaki fizik gücü, top kazanma özelliği ve savunma katkısıyla öne çıkıyor.
Beşiktaş yönetimi, Raskin ve Sangare için kulüplerinin talep edeceği bonservis bedellerini ve diğer transfer şartlarını takip edecek.
Ocak ayındaki nihai tercih ise teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda şekillenecek.
Yönetimin, teknik heyetin kararının ardından iki oyuncudan biri ya da her ikisi için resmi adım atması planlanıyor.
SANGARE'NİN PREMIER LİG TECRÜBESİ ÖNE ÇIKIYOR
Sangare, 2025-26 Premier Lig sezonunda Nottingham Forest adına 28 karşılaşmada görev yaparken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sangare, 2023 yılında PSV'den Nottingham Forest'a transfer olmuştu.
Daha önce Toulouse ve PSV formaları da giyen oyuncunun Premier Lig tecrübesi, Beşiktaş'ın orta saha planlamasında önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.