Aşk ve Taht’ta heyecan fırtınası: Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar!
Bozdağ Film imzalı atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Aşk ve Taht', ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerinden birine ışık tutan yapımda, sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan Hükümdar Alaeddin Keykubat'ın iktidar, ihanet ve aşkla imtihanı ekrana taşınacak. İşte 1. bölümden ipuçları ile Aşk ve Taht karakterleri!
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