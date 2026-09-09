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Aşk ve Taht’ta heyecan fırtınası: Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar!

Bozdağ Film imzalı atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Aşk ve Taht', ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerinden birine ışık tutan yapımda, sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan Hükümdar Alaeddin Keykubat'ın iktidar, ihanet ve aşkla imtihanı ekrana taşınacak. İşte 1. bölümden ipuçları ile Aşk ve Taht karakterleri!

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Aşk ve Taht: Selçuklu’nun İhtişamlı Dönemi Ekrana Taşınıyor

atv'nin, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşıyan yeni dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Sekiz yıllık esaretin ardından zindandan tahta uzanan Sultan Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi; aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin iç içe geçtiği çarpıcı hikayesiyle ekrana yeni bir soluk getirecek.

Sultan Alaeddin Keykubat: Zindandan Tahta Uzanan Bir Deha

"AŞK VE TAHT" KARAKTERLERİNİ TANIYALIM: KİM, KİMDİR?

Sultan Alaeddin Keykubat (Akın Akınözü): Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu. Zindanın karanlığından tahtın ihtişamına uzanan bir deha; savaşçı kadar sanatkâr, ketum kadar zeki bir hükümdar. Sekiz yıllık esaret onu yalnızca bilemekle kalmamış, sabrın gerçek anlamını da öğretmiştir. Ancak taht kadar zorlu bir imtihan daha onu bekliyor: Destina, ya da bilinen adıyla Hunad Hatun.

Destina: Kalonoros’un Güçlü Prensesi

Destina (Merjem Šiljak): Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi Kir Vard'ın kızı ve tahtın tek varisi. Kılıcı kadar zekasıyla da fark yaratan, güzelliği kadar diplomasisiyle de nam salan bir kadın. Kalbi ile aklının, Alaeddin'in adaleti ve aşkı arasında sıkışacağı bir yolculuğa çıkacak.

Melike Hüma: Asil Bir Hanedan Kadınının Gizli Aşkı

Melike Hüma (Simay Barlas): Selçuklu hanedanına mensup, Tuğrulşah'ın kızı. Yıllardır sessizce taşıdığı büyük bir aşkla Alaeddin'e bağlı, asil ve gururlu bir hanedan kadını. Güçlü duruşunun ardında tek bir korku saklı: Alaeddin'i kaybetmek.

Ümmühan Hatun: Haremde Fırtınalar Koparacak Sultan Anne

Ümmühan Hatun (Ayça Bingöl): Alaeddin'in annesi, Selçuklu hanedanının kudretli ulu hatunu. Devletin bekasını her şeyin, hatta evladının mutluluğunun bile üstünde tutan bir kadın. Kontrol edemediği Destina'yı en büyük tehdit olarak gören Ümmühan Hatun, sessiz ama yıkıcı hamleleriyle haremde fırtınalar koparacak.

Ayaba: Kölelikten Emirliğe Yükselen Siyaset Ustası

Ayaba (Cem Bender): Kölelikten yetişip Selçuklu Devleti'nin en güçlü emirlerinden biri hâline gelmiş, makam düşkünü ve kurnaz bir siyaset ustası. Devleti de, Alaeddin'i de kendi avucunda tutabilmek için sarayın derinliklerinde sessiz bir ağ örmüştür.

Andreas: Selçuklulara Karşı Tehlikeli Bir Düşman

Andreas (Halil İbrahim Ceyhan): Küçük yaşta ailesinden koparılıp bir Hristiyan şövalye tarikatınca yetiştirilmiş güçlü bir savaşçı. Kendi geçmişinin gerçeğinden habersiz olan Andreas, Türklere karşı beslediği köklü düşmanlıkla Kir Vard'ın Selçuklulara karşı en tehlikeli kozlarından biri olacak.

Celaleddin: Alaeddin’in Tahtına Göz Diken Üvey Kardeş

Celaleddin (Ferit Kaya): Alaeddin'in üvey kardeşi. Bizanslı annesi yüzünden yıllarca dışlanmışlığın acısıyla büyümüş, hırslı, acımasız ve tez canlı bir melik. Alaeddin'in tahtına göz diken Celaleddin, bu uğurda hiçbir yoldan geri durmayacak.

Nurcihan: Sarayın Gölgelerinde Gizli İttifaklar Kuruyor

Nurcihan (Ceren Benderlioğlu): Sarayda "Abla Hatun" olarak anılan, keskin zekasıyla nam salmış bir siyaset ustası. Öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtabilmek için sarayın gölgelerinde sessiz ittifaklar kuruyor.

Efendi Vard: Kalonoros’un Zeki ve Kurnaz Hakimi

Efendi Vard (Murat Serezli): Destina ve Arakel'in babası, aşılmaz Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi. Sabrı kadar zekası, zekası kadar kurnazlığıyla bilinen bir siyaset adamı.

Kutluboğa: Selçuklu Devleti’nin Veziri

Kutluboğa (Emrah Altıntoprak): Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri.

Alaaddin’in Zindandan Tahta Uzanan Dramatik Yolculuğu

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaaddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

Video Oynatma İkonu "İnsan sevdiklerinin ihanetiyle nasıl yaşar!"
Destina’nın Gizemli Sultan’ı Konya’da Karşılaması

Alaaddin Keykubad'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

Alaaddin’in Gelişi Konya’da Eski Hesapları Açıyor

Konya'da ise Alaaddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaaddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

Video Oynatma İkonu Aşk ve Taht 9 Eylül Çarşamba günü atv ekranlarında başlıyor
Destina ve Alaaddin: Unutulmaz Aşk, Zorlu İmtihan

Alaaddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaaddin Keykubad. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaaddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

Aşk, İhanet ve İktidar Mücadelesi: Sarayda Derin Oyunlar

Alaaddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Video Oynatma İkonu Aşk ve Taht'ın ilk tanıtımı yayınlandı
Alaaddin ve Destina’nın Zorlu Kararları ve İhanetler

Alaaddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaaddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

Aşk ve Taht’ın Yıldızlarla Dolu Oyuncu Kadrosu

AŞK VE TAHT OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), (Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel)

Aşk ve Taht: Güçlü Hikayesiyle Yarın Akşam Başlıyor

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, ilk bölümüyle yarın akşam 20.00'de atv'de başlıyor.

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