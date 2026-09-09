Sosyal medya platformlarında algoritma baskısı her geçen gün daha fazla hissettiriyor. İletişim ve reklam alışkanlıklarının yanı sıra kullanıcıların karşısına çıkarılacak içerikler de bu sistemlerle belirleniyor. Uzmanlar, düşünce dünyasından satın alma tercihlerine kadar pek çok kararın algoritmaların etkisi altında alındığına dikkat çekiyor.

A Haber'in mikrofon uzattığı bir vatandaş, "Bir konuşma yapıyorum, hemen karşıma onun reklamı geliyor. Bu rahatsızlık veriyor açıkçası" derken, bir başka vatandaş ise "Eskiden bir reklam çıkıyordu, artık iki çıkıyor, üç çıkıyor. Sonuçta o cihazları kullanarak biz buna izin veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

NE KONUŞSAM ONUN REKLAMI ÇIKIYOR

Sokaklarda kaydedilen görüşlerde, teknolojinin geldiği noktadan endişe duyan bir genç, "Alacağım ürünler hemen böyle düşündüğümde bile bazen önüme çıktığı oluyor. Mesela bir siteden ürüne bakıyorsam hemen başka bir sosyal medyada o ürünün reklamı önüme çıkıyor yani. Yani her ne kadar görmezden gelsek de bir nevi aslında büyük bir sorun diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz şeyin dakikalar içerisinde çıkması mesela... Saat konuşuyorum, saat reklamı çıkıyor. Bence çok tehlikeli bir şey" ifadelerini kullandı.