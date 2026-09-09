Vatandaşların huzurunu zedeleyen kurgu paylaşımlara karşı adli makamların hassasiyet gösterdiğini belirten Bakan Gürlek, "Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştır. Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır." dedi.

KARA PARAYA GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN MİZANSENİ

Lüks hayat ve gösterişli düğün mizansenleriyle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye çalışanların titizlikle inceleneceğini vurgulayan Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Vanlı Kara Haydar" tutuklandı!