Ali Haydar Kurum gözaltına alındı! 11 suç kaydı çıktı! Kara para ve suç bağlantılarına mercek... Bakan Gürlek'ten "sanal şöhret vurgusu
Kamuoyunda ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen sosyal medya kabadayısına benzer şekilde video çektirerek sosyal medyada paylaşan Ali Haydar Kurum hakkında soruşturma başlatıldı. Kurum İstanbul’da yakalanarak emniyete götürüldü. Mafyatik kurgu videosıyla gündeme gelen Kurum’un kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını barındıran 11 ayrı suç kaydı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal şöhretin suç gelirlerini gizlemek amacıyla kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek adli işlemlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Sosyal medyada etrafındaki kalabalıkla mafyavari şekilde yürürken çektirdiği videoyu paylaşarak kendisini "Vanlı iş insanı" olarak tanıtan şahsın sanal şovu son buldu.
Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, videodaki kişinin 61 yaşındaki Ali Haydar Kurum olduğunu tespit etti.
İkamet adresi İstanbul'un Pendik ilçesi olan şüphelinin emniyet kayıtlarında yapılan inceleme, kabarık suç dosyasını gözler önüne serdi.
SUÇ MAKİNESİ
Şüpheli Ali Haydar Kurum'un sicilinde "güveni kötüye kullanma", "uyuşturucu madde" kullanımını düzenleyen TCK 191. madde kapsamındaki suçlar, "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" başta olmak üzere 11 ayrı suç kaydı saptandı.
Sosyal medyadaki paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK'nın 301. maddesinde yer alan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kurum, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
SANAL ŞÖHRET SUÇUN GİZLENMESİNE PERDE OLAMAYACAK
Kendisini "Vanlı Kara Haydar" olarak tanıtan bir diğer sosyal medya kabadayısı Mehmet Fatih Tançalan'ın benzer eyleminin hemen ardından patlak veren skandala ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz alan olmadığına vurgu yaptı.
Vatandaşların huzurunu zedeleyen kurgu paylaşımlara karşı adli makamların hassasiyet gösterdiğini belirten Bakan Gürlek, "Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştır. Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen Ali Haydar Kurum hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır." dedi.
KARA PARAYA GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN MİZANSENİ
Lüks hayat ve gösterişli düğün mizansenleriyle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye çalışanların titizlikle inceleneceğini vurgulayan Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır." ifadelerini kullandı.