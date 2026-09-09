Pazar açıklarında uçak denize acil iniş yaptı! Bakanlık açıkladı: 2 kişi kurtarıldı
Gürcistan’dan havalanan ve 2 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize acil iniş yaptı. İçişleri Bakanlığı, uçakta bulunan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan iki kişilik özel uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı.Rize-Artvin açıklarında kurtarma operasyonu: O anlar kamerada
Batum'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
İKİ KİŞİ KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Rize Valisi Baydaş yaptığı açıklamada, "Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok" ifadelerini kullandı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazazedeler, pilot Christian Peiffer ile yanındaki Werner Vlasselae tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanlığı, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapan özel uçakta bulunan 2 kişinin kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Sahil Güvenlik unsurlarının deniz yüzeyindeki uçağa ulaşması ve uçakta bulunan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yer aldı.
Bakanlığın kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamasına göre, Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren özel uçağın, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yaptığı bilgisi Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına iletildi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlikten 1 gemi, 2 bot ile 1 dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan unsurlar, deniz yüzeyinde tespit edilen uçakta bulunan 2 kişiyi bilinçleri açık şekilde kurtardı.
Açıklamada, kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tebrik edildi.
KURTARILANLARIN SAĞLIK DURUMLARI NASIL?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na seyir halindeyken Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapan uçakta bulunan 2 kişiye Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR uçuş gerçekleştiren Fransız tescilli WT9 tipi hava aracı, motor arızası nedeniyle acil durum deklare ederek Rize-Artvin Havalimanı'na yönelmiştir. Hava aracının, Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığı bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekiplerimiz saat 13.04'te kendilerine ulaşmış ve her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale ve koordinasyon çalışmaları sürmektedir. Pilot ve yolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.