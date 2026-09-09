Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR uçuş gerçekleştiren Fransız tescilli WT9 tipi hava aracı, motor arızası nedeniyle acil durum deklare ederek Rize-Artvin Havalimanı'na yönelmiştir. Hava aracının, Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığı bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekiplerimiz saat 13.04'te kendilerine ulaşmış ve her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale ve koordinasyon çalışmaları sürmektedir. Pilot ve yolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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