Kılıçdaroğlu'na aracılarla giden mesaj! Yeni Partili 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor: Genel Merkez'e sorduk, ne dediler?
Özgür Özel CHP'yi Yeni Parti ile böldü ancak başta Mansur Yavaş olmak üzere büyükşehirlerde çoğu başkan CHP'yi terk etmedi. Dahası 6 milletvekili pişman olup aracılar vesilesiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Geri dönmek istiyoruz" mesajı gönderdi. Genel Merkez mezkur iddiaları doğruladı. Temas kurduğumuz CHP kurmayları 6 ismin durumunun değerlendirileceni belirtti ve "Gelene kapımız açık, önümüzdeki günlerde her şey netleşecek" dedi.
Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip CHP'de tutunacak zemin bulamadı.
ÖZEL CHP'Yİ BÖLDÜ, İMAMOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Özel, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Özel'le beraber 90 milletvekili de Yeni Parti'nin yolunu tuttu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yargılandığı dava siyasi değil, her kuruşun hesabını vermeli" dediği Ekrem İmamoğlu ise 12 Ağustos'ta CHP'den ayrıldı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN BÜYÜK FİYASKOSU: NE MANSUR YAVAŞ, NE CEMİL TUGAY...
Bu süreçte Özgür Özel'in partiyi böldükten sonra yaptığı "istifa" çağrıları büyükşehir belediyelerinde karşılık bulmadı. Mansur Yavaş, Ahmet Akın ve Vahap Seçer gibi büyükşehir belediye başkanları CHP'de kaldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bağımsız kalarak Yeni Parti'ye destek vermedi.
'BABA OCAĞI'NDAN KAÇAN PİŞMAN!
Tartışmaların gölgesinde Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşadı.
Özgür Özel'in çağrısıyla CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen 6 milletvekilinin pişman olup baba ocağına geri dönmek istediği öne sürüldü.
KILIÇDAROĞLU'NA ARACILAR ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERDİLER
Bu isimlerin aracılar vesilesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdiği parti kulislerinde konuşuluyor.
CHP GENEL MERKEZİ DOĞRULADI: DEĞERLENDİRECEĞİZ
CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat da iddiaları doğruladı.
Fırat, "Daha bugün Yeni Parti'ye geçmiş 6 milletvekili CHP'ye dönmek istediklerini ifade ettiler. İsim vermem doğru olmaz ancak yaşananları ve süreci gördüler. Kemal Bey'i aramadılar, aracılar üzerinden mesaj yolladılar. Elbette değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.
CHP'YE SORDUK: "GELENE KAPIMIZ AÇIK"
Genel Merkez'den temas kurduğumuz ismini vermek istemeyen bir kaynak "Gelene kapımız açık, önümüzdeki günlerde her şey netleşecek" değerlendirmesinde bulundu.