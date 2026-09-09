Türk siyaseti bir süredir eski ve 'Yeni' CHP'nin kavgasına şahitlik ediyor. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" tasfiyeleri sonrası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın ekip CHP'de tutunacak zemin bulamadı.





ÖZEL CHP'Yİ BÖLDÜ, İMAMOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ



Özel, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Özel'le beraber 90 milletvekili de Yeni Parti'nin yolunu tuttu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yargılandığı dava siyasi değil, her kuruşun hesabını vermeli" dediği Ekrem İmamoğlu ise 12 Ağustos'ta CHP'den ayrıldı.