Ailenin büyük oğlu Ceyhun (Görkem Sevindik), babası Servet'in ölümünün ardından aile işlerinin başına geçmiştir. Kardeşi gibi gördüğü Kenan Kozan'la kurduğu ortaklık sayesinde, iki aileyi Çukurova'nın en büyük güçlerinden biri haline getirmiştir. Ailesine derin bir sevgiyle bağlı olan Ceyhun, Kenan ve kız kardeşi Hanzade arasında yaşananlarla birlikte büyük bir kardeşlik ve aile sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

İSTEDİĞİNİ HEP ALAN HANZADE ATAHANLI, İLK KEZ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Güçlü ve varlıklı bir ailede büyümenin verdiği özgüvenle Hanzade (Hilal Anay), istediğini elde etmeye alışkın, güzel, eğitimli ve iddialı bir kadındır. Yıllardır vazgeçemediği tek kişi ise Kenan'dır. Ancak Leyla'nın hayatlarına girmesiyle değişen dengeler, Hanzade'yi hiç alışık olmadığı bir mücadelenin içine sürükleyecektir.

Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül'de atv'de başlıyor!

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!