Mumcu'dan Kozinoğlu'na uzanan kanlı ağ... Dört suikastın ortak noktası FETÖ'cü Enver Altaylı
Adalet Bakanlığı koordinasyonunda harekete geçen savcılar, Türkiye'nin geçmişindeki karanlık noktaları aydınlatmak için düğmeye bastı. FETÖ'nün Orta Asya yapılanması mimarı Enver Altaylı'nın adının karıştığı dört kritik dosya raftan indirildi. Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıya uğraması, Hablemitoğlu suikastı, Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası ve Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü arasındaki FETÖ bağlantıları tek tek çözülüyor. Özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki sır ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alınırken, Altaylı'nın terör örgütü elebaşına yazdığı mektuplardaki korkunç ifadeler yeniden gündeme geldi.
Türkiye'nin yakın tarihini kana bulayan, yıllarca karanlıkta kalan faili meçhul cinayetler tek tek aydınlanıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek koordinasyonunda harekete geçen savcıların titiz çalışmalarıyla şüpheli ölümler yeniden gün yüzüne çıkıyor.
Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu ve Kaşif Kozinoğlu'nun esrarengiz ölümlerine ilişkin dosyalar sil baştan incelenmeye başlandı.
Yıllardır aydınlatılamayan olayların kurbanı olan dört ismin ortak yönü Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasını deşifre etmeleri olurken bütün oklar istihbarat örgütlerinin maşası Enver Altaylı'ya çıkıyor.
4 İSMİN ORTAK YÖNÜ FETÖ
Suikasta kurban giden dört ismin en büyük ortak özelliği Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasını deşifre etmeleri olarak işaret ediliyor.
24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu suikastı yeniden incelemeye alındı.
18 Aralık 2002 tarihinde öldürülen Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili davanın duruşması 14 Ekim tarihinde yapılacak.
Hablemitoğlu ve Mumcu, örgütün devlet içindeki illegal kadrolaşmasını ilk gündeme getiren isimlerdi.
25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da yeniden başlatıldı.
Yazıcıoğlu, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Anadolu çocuklarını devşirerek ABD'nin kirli emellerine alet ettiğini yıllar önce kamuoyuyla paylaştı.
13 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde duruşmasına kısa süre kala şüpheli şekilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'nün Orta Asya'daki okul yapılanmasını ve yurtdışı ağını raporlaştıran kişi olarak hedefe konulduğu belirtiliyor.
CİNAYETLERİN ARKASINDAKİ KARANLIK YÜZ ENVER ALTAYLI
İşlenen cinayetlerin ve şüpheli ölümlerin izleri, CIA'in Türkiye'deki karanlık yüzü olarak bilinen Enver Altaylı'ya uzanıyor.
FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasının mimarı olan, istihbarat örgütlerinin maşası konumundaki Altaylı, 1963 yılında Kara Harp Okulu'ndan atıldıktan sonra girdiği MİT'ten 1974 yılında uzaklaştırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada Altaylı'nın ajan olduğunu kamuoyuna duyurdu. Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı ziyarette, bir gazetecinin kendisine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile ilgili soru sorması üzerine, Altaylı'nın bir ajan olduğunun altını çizerek cevap vermişti.
2017 yılında tutuklanan Enver Altaylı'nın "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapse mahkum edildiği dosya istinaftan geçmişti.
FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlarından hapiste bulunan Altaylı'nın adı, Hablemitoğlu cinayetinde azmettirici olarak dosyaya girdi.
Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin avukatı 2012 yılında yaptığı açıklamada, "Bu dosyada FETÖ izi var. Suikastın arkasındaki isimlerden birisi Enver Altaylı olabilir." diyerek karanlık bağlantılara dikkat çekti.
"MİT'TE BU ADAMIN NE İŞİ VAR"
Gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmeden önce Altaylı'nın Alman ve Amerikan istihbarat örgütleriyle bağlantısını ortaya döktü.
ELEBAŞINA ÖVGÜ MEKTUPLARI
Mumcu'nun o dönem Altaylı hakkında, "MİT'te bu adamın ne işi var." diyerek tepki gösterdiği biliniyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "Muhterem Efendim" hitabıyla mektuplar yazan Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nun MİT içinde yükselmesini risk olarak gördüğü kaydediliyor.
GÜLEN'E KOZİNOĞLU MESAJI
Altaylı'nın Gülen'e yazdığı mektupta Kozinoğlu hakkında, "Eğer böyle şey olursa Allah memleketi, devleti, Fetullah hoca efendiyi, cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu felaket olur." ifadelerini kullandığı saptandı.
GÜNGÖR: KOZİNOĞLU DOSYASI HER KESİME DOKUNACAK
Soruşturmayı yürüten savcılığın, CIA'nın Türkiye'deki en önemli istasyon şeflerinden Enver Altaylı'yı sorgulayacağı öngörülüyor.
Süreci değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugün kaleme aldığı yazısında "Eminim, savcılık, CIA'nın Türkiye'deki en önemli istasyon şeflerinden olan Enver Altaylı'ya bunları soracaktır. Arkasından ne çıkar bilmiyorum. Ama Kozinoğlu dosyasının ünlülerden siyasilere, bürokratlara kadar her kesime dokunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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