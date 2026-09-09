CİNAYETLERİN ARKASINDAKİ KARANLIK YÜZ ENVER ALTAYLI

İşlenen cinayetlerin ve şüpheli ölümlerin izleri, CIA'in Türkiye'deki karanlık yüzü olarak bilinen Enver Altaylı'ya uzanıyor.

FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasının mimarı olan, istihbarat örgütlerinin maşası konumundaki Altaylı, 1963 yılında Kara Harp Okulu'ndan atıldıktan sonra girdiği MİT'ten 1974 yılında uzaklaştırıldı.

Enver Altaylı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada Altaylı'nın ajan olduğunu kamuoyuna duyurdu. Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı ziyarette, bir gazetecinin kendisine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile ilgili soru sorması üzerine, Altaylı'nın bir ajan olduğunun altını çizerek cevap vermişti.



2017 yılında tutuklanan Enver Altaylı'nın "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapse mahkum edildiği dosya istinaftan geçmişti.