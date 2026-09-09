"12 MİLDEN VAZGEÇMEDİK"



Gerapetritis'in açıklamalarında Türkiye açısından dikkat çeken bir diğer başlık ise Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma arzusu oldu.

Yunanistan'ın bu hakkından hiçbir zaman vazgeçmediğini savunan Gerapetritis, "Bölgesel suların 12 deniz miline kadar genişletilmesi, Uluslararası Deniz Hukuku'ndan kaynaklanan Yunan devletinin bir ayrıcalığıdır. Biz bundan asla vazgeçmedik" dedi.

Bu adımın ne zaman atılacağı konusunda ise herhangi bir tarih vermedi. Gerapetritis, "Size bir zaman çizelgesi veremem, ancak bu tek taraflı bir haktır" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH SÖZLER: İSTANBUL VE AYASOFYA'YI ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?



Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da geçtiğimiz günlerde Ankara'nın sabrını test eden provokatif açıklamalarda bulunmuş, Atina-Tel Aviv hattındaki ittifakı överek "Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?" ifadelerini kullanmıştı.