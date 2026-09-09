İsrail gazlıyor Yunan kaşınıyor! Siyonist-Helenist ittifakın Türkiye'yi çevreleme girişimi: Ankara'nın planı net
Türkiye’nin burnunun dibindeki gayri-askeri statüdeki adaları İsrail silahlarıyla donatmayı planlayan Yunanistan'dan küstah bir tehdit geldi. 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" anlaşması ile ipleri tamamen İsrail'in eline bırakan ve siyonizmin arka tekeri gibi hareket eden Atina yönetimi "Türkiye'ye sahada karşılık vermeye hazırız" açıklamasında bulundu. Bununla da yetinmeyip yine "12 mil" ezberlerini sayıkladı. Siyonist-Helenist ittifakın Türkiye'yi çevreleme planına karşın Ankara'nın tutumu net. Başkan Erdoğan "Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir" sözleriyle Yunan'ı uyardı. İsrail'e de "Gereğini yaparız" mesajı verildi.
Yunanistan, terör devleti İsrail'le beraber kurduğu "Siyonist-Helenist" ittifakla Ankara'nın çelikten sabrını sınıyor.
Mekke Paktı'nın imzalanması ve Türkiye tarafından Adalar Denizi ile Akdeniz'de ilan edilen Deniz Milli Parkları ile köşeye sıkışan Atina yönetimi bir yandan 12 mil ezberlerini sayıklıyor, diğer yandan Tel Aviv'e sığınıyor.
TÜRKİYE KARŞITI AŞİL KALKANI
Bu kapsamda iki ülke, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan savunma iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdı. Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" anlaşmasına imza atıldı.
Öte yandan Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı "Aşil Kalkanı" hava savunma sisteminde kaynak kodunun Atina'ya verilmeyeceği açıklandı. Bu da Yunanistan kamuoyunda "İpleri tamamıyla İsrail'in eline verdik" tartışmalarına yol açtı.
İSRAİL'İN GAZIYLA KÜSTAH TEHDİT: SAHADA YANIT VERİRİZ
Atina'nın, Adalar Denizi'nin doğusunda yer alan Türkiye'nin burnunun dibindeki adaları İsrail silahlarıyla donatma planı sürerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'ten küstah bir tehdit geldi.
Gerapetritis, "Her zaman tetikteyiz. Olası herhangi bir gerilim ve olası herhangi bir baskı artışı konusunda tüm senaryoları inceledik. Yunanistan sahada yanıt vermeye hazır" dedi.
"12 MİLDEN VAZGEÇMEDİK"
Gerapetritis'in açıklamalarında Türkiye açısından dikkat çeken bir diğer başlık ise Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma arzusu oldu.
Yunanistan'ın bu hakkından hiçbir zaman vazgeçmediğini savunan Gerapetritis, "Bölgesel suların 12 deniz miline kadar genişletilmesi, Uluslararası Deniz Hukuku'ndan kaynaklanan Yunan devletinin bir ayrıcalığıdır. Biz bundan asla vazgeçmedik" dedi.
Bu adımın ne zaman atılacağı konusunda ise herhangi bir tarih vermedi. Gerapetritis, "Size bir zaman çizelgesi veremem, ancak bu tek taraflı bir haktır" ifadelerini kullandı.
KÜSTAH SÖZLER: İSTANBUL VE AYASOFYA'YI ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da geçtiğimiz günlerde Ankara'nın sabrını test eden provokatif açıklamalarda bulunmuş, Atina-Tel Aviv hattındaki ittifakı överek "Biz İstanbul'u ve Ayasofya'yı ele geçirmeli miydik?" ifadelerini kullanmıştı.
ANKARA NET: GEREĞİNİ YAPARIZ
Tam da bu noktada Ankara, "Siyonist-Helenist" ittifakı dikkatle izliyor. Yunanistan'ın İsrail'e teslim oluşunu ve Türkiye'yi çevreleme amacı taşıyan beyhude girişimlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül 2026'daki kabine toplantısı sonrası Atina ve Tel Aviv'i net bir dille uyardı. Erdoğan, "Ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz" sözleriyle çizgiyi çekti.
Yunanistan'ın adaları silahlandırmasının "Vahim bir hata" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gereğini yaparız" diyerek istikameti belirledi.
"YUNANİSTAN GİRDİĞİ YANLIŞ YOLDAN DÖNMELİ, ADALARI SİLAHLANDIRMAKTAN VAZGEÇMELİ"
Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir. Biz bölgemizde barış, güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.