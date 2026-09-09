Netanyahu'dan açıklama

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN PANİK DOLU AÇIKLAMA

Haberin ardından Tel Aviv'den peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Basın haberleri asılsızdır. 7 Ekim'den önce Başbakan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden herhangi bir uyarı yapılmamıştır. Eğer ilgili herhangi bir bilgi mevcut idiyse, bu bilgi iki ülke arasındaki istihbarat kanalları aracılığıyla aktarılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamadaki çelişki ise dikkat çekti.

İsrail'in açıklamaları ise Başbakanlık Ofisi ile kalmadı. Adeta çileden çıkan Netanyahu, Haaretz'i hedef aldı.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından "Konu: Haaretz Kaynaklı Yalanlar" başlıklı bir açıklama yapıldı ve Haaretz'i açıkça hedef alındı.

Açıklamada Haaretz gazetesinin Netanyahu'ya iftira attığı belirtilirken gazeteye ve söz konusu haberin yazarı gazeteci Sholomi Eldar'a hakaret davası açılması için talimat verildiği belirtildi.

2023 Eylül ayının başından 7 Ekim'e kadar Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı arasında hiçbir görüşme gerçekleşmediği iddia edildi.

Kayıtların incelendiği ve İsrail Başbakanlık Ofisi'ne BAE'den herhangi bir temsilci gelmediğinin tespit edildiği öne sürüldü.

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