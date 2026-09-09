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BAE iddiası sonrası Netanyahu Haaretz'i hedef aldı! Hakaret davası talimatı: Tel Aviv karıştı

Birlik Arap Emirlikleri (BAE) lideri Muhammed bin Zayed’in 7 Ekim 2023'ten önce Binyamin Netanyahu’yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyardığı iddiası İsrail gündemine bomba gibi düştü. Haaretz gazetesinin gündeme getirdiği bu iddia Tel Aviv yönetiminde büyük yankı uyandırırken Başbakanlık Ofisi haberin tamamen asılsız olduğunu ve BAE'den herhangi bir uyarı alınmadığını öne sürdü. Çileden çıkan Netanyahu ise Haaretz ve haberin yazarına karşı hakaret davası açılması talimatını verdi.

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BAE iddiası sonrası Netanyahu Haaretz'i hedef aldı! Hakaret davası talimatı: Tel Aviv karıştı

İsrail gazetesi Haaretz'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırısından önce Binyamin Netanyahu'ya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından istihbarat gittiğine yönelik iddiasının ardından Tel Aviv karıştı. Netanyahu ise resmen çileden çıktı.

Muhammed bin Zayed. Fotoğraflar: Reuters, İHA, TakvimMuhammed bin Zayed. Fotoğraflar: Reuters, İHA, Takvim

TEL AVİV HAARETZ'İ HEDEF ALDI

Haaretz, 7 Ekim 2023 öncesinde BAE lideri Muhammed bin Zayed'in Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı planladığı konusunda bizzat uyardığı, ancak Netanyahu'nun bu istihbaratı dikkate almadığını iddia etti. Haaretz'in haberine göre, Yahya Sinwar'ın El Fetih kanalıyla ulaştırdığı "deprem" uyarıları BAE tarafından Tel Aviv'e iletilmesine rağmen İsrail yönetimi bunu Gazze'den gelebilecek bir savaş tehdidi olarak değerlendirmedi. Tel Aviv ise iddiaları yalanladı.

NetanyahuNetanyahu

İSRAİL KARIŞIYOR

Tel Aviv yönetimine karşıtlığı ile bilinen Haaretz'in haberi İsrail gündemine adeta bomba gibi düştü.

Haaretz'in haberine göre Aksa Tufanı Operasyonu'ndan 10 gün önce Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El-Nahyan tarafından, Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırı planladığı konusunda bizzat uyarılmıştı. Haaretz, Netanyahu'nun İsrail güvenlik yetkililerini bilgilendirmediğini ve bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

Netanyahu'dan açıklamaNetanyahu'dan açıklama

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN PANİK DOLU AÇIKLAMA

Haberin ardından Tel Aviv'den peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "Basın haberleri asılsızdır. 7 Ekim'den önce Başbakan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden herhangi bir uyarı yapılmamıştır. Eğer ilgili herhangi bir bilgi mevcut idiyse, bu bilgi iki ülke arasındaki istihbarat kanalları aracılığıyla aktarılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamadaki çelişki ise dikkat çekti.

İsrail'in açıklamaları ise Başbakanlık Ofisi ile kalmadı. Adeta çileden çıkan Netanyahu, Haaretz'i hedef aldı.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabından "Konu: Haaretz Kaynaklı Yalanlar" başlıklı bir açıklama yapıldı ve Haaretz'i açıkça hedef alındı.

Açıklamada Haaretz gazetesinin Netanyahu'ya iftira attığı belirtilirken gazeteye ve söz konusu haberin yazarı gazeteci Sholomi Eldar'a hakaret davası açılması için talimat verildiği belirtildi.

2023 Eylül ayının başından 7 Ekim'e kadar Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı arasında hiçbir görüşme gerçekleşmediği iddia edildi.

Kayıtların incelendiği ve İsrail Başbakanlık Ofisi'ne BAE'den herhangi bir temsilci gelmediğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Haaretzden 7 Ekim iddiası: Netanyahunun BAEden uyarı aldığı ancak adım atmadığı öne sürüldüHaaretzden 7 Ekim iddiası: Netanyahunun BAEden uyarı aldığı ancak adım atmadığı öne sürüldü

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