Lyon fatihi Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta Lyon maçı öncesi kalede büyük bir kriz vardı. Mert Günok'un sakatlanmasından sonra bir başka sakat isim olan Ersin Destanoğlu kadroda yer aldı.

Maçtan önce Ersin Destanoğlu oynamak istediğini söyleyince Hollandalı teknik adam Lyon karşısında Ersin'e ilk 11'de şans tanıdı. Ersin sakat sakat oynamasına rağmen kalesinde güven verdi. Ağrısını unutan ve takımı için her şeyini ortaya koyan başarılı file bekçisi 8 kurtarış yaparak yıldızlaştı. Lyon atakları karşısında son derece soğukkanlı olan Ersin Destanoğlu galibiyette büyük rol oynadı. Siyah- Beyazlı eldiven maçtan sonra takım arkadaşları ve Teknik Direktör Van Bronckhorst tarafından kutlandı.