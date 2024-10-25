PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Lyon fatihi Ersin Destanoğlu

Lyon maçına sakat olduğu halde büyük fedakarlık yaparak çıkan Ersin Destanoğlu 8 kurtarış yaptı. Kalesinde güven veren Siyah-Beyazlı eldiven Lyon maçında alınan galibiyette çok önemli bir rol oynayarak alkış aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Lyon fatihi Ersin Destanoğlu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta Lyon maçı öncesi kalede büyük bir kriz vardı. Mert Günok'un sakatlanmasından sonra bir başka sakat isim olan Ersin Destanoğlu kadroda yer aldı.

Maçtan önce Ersin Destanoğlu oynamak istediğini söyleyince Hollandalı teknik adam Lyon karşısında Ersin'e ilk 11'de şans tanıdı. Ersin sakat sakat oynamasına rağmen kalesinde güven verdi. Ağrısını unutan ve takımı için her şeyini ortaya koyan başarılı file bekçisi 8 kurtarış yaparak yıldızlaştı. Lyon atakları karşısında son derece soğukkanlı olan Ersin Destanoğlu galibiyette büyük rol oynadı. Siyah- Beyazlı eldiven maçtan sonra takım arkadaşları ve Teknik Direktör Van Bronckhorst tarafından kutlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki! 16 milyon lira vergi ertelenebilir! TBMM’de kabul edildi
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
SON DAKİKA