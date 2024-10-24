İyi bir sonuç için buraya geldik

Lyon maçı öncesi dün konuşan Beşiktaş'ın hocası Giovanni van Bronckhorst "Fransız ekibi iyi bir takım. Hücum geçişlerinde çok tehlikeliler. Topun bizde kalması gerekiyor. Avrupa'da bu tip maçları oynamak istersiniz. Beşiktaş olarak biz de bu maçta iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buradayız" dedi. Sakat oyuncuların durumundan da bahseden Hollandalı çalıştırıcı "Mert Günok'un durumuna gün gün bakıyoruz, umarım kısa sürede aramıza döner. Ersin Destanoğlu'nun idmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız. Geçen seneye göre değişiklik var. 28 oyuncu gitmesi, 8 oyuncu gelmesi kolay değil. Daha güçlü olmalıyız" diye konuştu.

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