Savcılıktan derbi kararı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında geçen sezon oynanan maçın ardından çıkan olaylar sonucunda, Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçeli futbolcular hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet edilen futbolcular Furkan Onur Akyüz, İsmail Yüksek ve İrfancan Eğribayat'ın ifadeleri alındı. Savcılık, bu 3 futbolcu için takipsizlik kararı verdi. Osayi Samuel, Osterwolde, İrfancan Eğribayat ve Batshuayi hakkında basit yaralama suçlamasıyla uzlaştırma süreci başlatıldı. Eğer taraflar uzlaşamazsa, futbolculara dava açılacak.

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