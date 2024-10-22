Osayi koptu gidiyor

Samsun deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de can sıkıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 12 yabancı sınırı bahane edilerek Samsunspor maçında kadroya alınmayan Osayi adım adım F.Bahçe'den ayrılıyor.

ARADA 1 MİLYON EURO FARK VAR

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir Nijeryalı yıldızla pazarlıklarını sürdüren yönetim henüz anlaşmaya yaklaşabilmiş değil. Osayi Samuel'in istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen Sarı- Lacivertliler şu ana kadar sonuç alamadı. Jose Mourinho ile de yıldızı fazla barışmayan ve Premier Lig'den 3 kulüpten teklif alan yıldız futbolcunun şartların devam değişmemesi durumunda artık ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

YENGE İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR!

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun olumsuz bakış açısına rağmen Osayi Samuel'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak hem parasal anlaşmazlık hem Portekizli hocanın tutumu hem de Nijeryalı yıldızın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının İngiltere'de yaşama isteği nedeniyle ayrılık çok daha büyük bir ihtimal olarak masada duruyor.

MOURINHO ŞOK ETTİ!

Samsunspor maçında kadroya bile alınmayan Osayi Samuel'in Mourinho'nun planları arasında yer almadığı öğrenildi.