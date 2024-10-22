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Giovanni van Bronckhorst farkını ortaya koyuyor!

Beşiktaş, 2003-2004’te Lucescu’lu dönemden sonra en fazla puan topladığı (20) 2. sezonunu yaşıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Giovanni van Bronckhorst farkını ortaya koyuyor!

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Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kartal, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi büyük moral kazandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar ilk 8 haftada 20 puan toplayarak taraftarının yüzünü güldürdü.

NAMAĞLUP DURUMDA
Beşiktaş, 8 maçta 6 galibiyet alırken 2 beraberlik yaşadı. Ligde Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte yenilmeyen 3 takımdan biri. Sezon başında göreve gelen Van Bronckhost, 'Hollandalı teknik adamlar Süper Lig'de başarılı olamıyor' algısını şimdilik yerle bir etti. Beşiktaş, ilk 8 haftada topladığı 20 puanla son 20 yıldaki en iyi 2. derecisini yaptı.

22 PUAN TOPLADI
2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, ilk 8 haftada 22 puan toplamıştı. 2016- 2017 sezonunda Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal, tıpkı bu sezon olduğu gibi ilk 8 haftada 20 puana ulaştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, G.Saray'ı da mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği dönmek istiyor.

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