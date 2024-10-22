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Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı adeta mumla arıyor

Fenerbahçe geçen sezonla kıyaslandığında ortaya çok acı bir tablo çıkıyor. Mourinho ile 14 maçta yüzde 57 galibiyet yüzdesi yakalayıp 29 gol atan Kanarya, İsmail Kartal’la ilk 14 maçın tamamını kazanmış ve 42 gol atmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Fenerbahçe, İsmail Kartal’ı adeta mumla arıyor

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Son dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı golle 8 haftada zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı adeta mumla arıyor. Geçen sezon rekor puan toplayan ve şampiyonluğu kıl payı Galatasaray'a kaptıran başarılı hoca, yönetim tarafından gönderilmiş ve yerine yıllık 10.5 milyon Euro maaşla Jose Mourinho getirilmişti.

Ancak Portekizli hoca yönetiminde oynanan 14 maçta alınan skorlar geçen sezonla kıyaslandığında ortaya çok acı bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe, Portekizli hoca ile 14 maçta sadece 8 galibiyet alabilirken, 4 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı. Bu süreçte 29 gol atıp 16 gol yiyen Sarı-Lacivertliler yüzde 57 galibiyet oranı ve maç başına 2 puan ortalamasında kaldı. Oysa ki Fener geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'la beraber ilk 14 maçının tamamını hem de çok güçlü bir oyunla kazanmıştı. Kanarya bu maçlarda tam 42 gol atarken, kalesinde yalnızca 6 gol görmüştü. Yüzde 100 galibiyet oranı ve maç başına 3 puan ortalaması da yakalanmıştı.

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