Giovanni van Bronckhorst: Rekorlar önemli değil

Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Hollandalı hoca takımının ilk dört iç saha maçını kazanmasının hatırlatılması üzerine "Rekorlar önemli ama; benim baktığım şey takımımı hazırlamak ve galibiyetler. Yaptığım şey bu, yapacağım şey bu. Rekorlar güzel. Benim için, kulüp için güzel. Bunun için çalışmıyoruz tabii ki. Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Bayramı coşkusundan bahseden Hollandalı hoca "Özel bir atmosferde oynadık. Kırmızı formayla çıktık, herkes kırmızı giymişti. Stadyum kıpkırmızıydı. Taraftarımızı bu özel günde mutlu ettik. Artık önümüzde zorlu Lyon ve G.Saray maçı var" diye konuştu.



21 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Beşiktaş 2-0'lık galibiyetle 21 yıl sonra bir ilki yaşadı. Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Kartal, Lucescu dönemindeki 2003/04'teki bu yana ilk kez bir sezona kendi taraftarı önünde dörtte dört yaparak başladı.



MÜTHİŞ ŞÖLEN VARDI

Tüpraş Stadı, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı. Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

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