Okan Buruk: Arias’ı çok istedik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Jhon Arias'ı istedik, görüştük, kulübüyle de anlaşmıştık ama son anda kulübü teknik direktörlerinin vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu" dedi. Buruk, "Son oynadığımız Avrupa maçlarında çok başarısızdık. Eleştirilmeyi hak ettik. Kabul etmemiz gerekiyor. 3 takım da kazanamadı, burada başarısızlık var. Türk futbolu olarak kendimizi dev aynasında görüyoruz!" diye konuştu.

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