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Okan Buruk: Arias'ı çok istedik

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Jhon Arias’ı istedik, görüştük, kulübüyle de anlaşmıştık. Son anda hocası vermedi” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Okan Buruk: Arias’ı çok istedik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Jhon Arias'ı istedik, görüştük, kulübüyle de anlaşmıştık ama son anda kulübü teknik direktörlerinin vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu" dedi. Buruk, "Son oynadığımız Avrupa maçlarında çok başarısızdık. Eleştirilmeyi hak ettik. Kabul etmemiz gerekiyor. 3 takım da kazanamadı, burada başarısızlık var. Türk futbolu olarak kendimizi dev aynasında görüyoruz!" diye konuştu.

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